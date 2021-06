Riquelme: las críticas para la gestión de Angelici, los refuerzos y la salida de Tevez

El vicepresidente de Boca destacó el plantel con el que cuenta Miguel Russo y se mostró ilusionado con ganar la Libertadores. «Tenemos un problema grande con nuestro billete, pero tratamos de hacer las cosas con mucha tranquilidad», dijo.

Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca y cabeza del Consejo de Fútbol, habló del mercado de pases que realiza el club para intentar dar pelea en la Copa Libertadores. Allí, habló de las dificultades para cerrar refuerzos por la devaluación de la moneda argentina y cargó contra la anterior dirigencia, encabezada por Daniel Angelici.

«Tenemos un problema muy grande con nuestro billete, pero tratamos de hacer las cosas con mucha tranquilidad», señaló el ídolo del Xeneize durante una entrevista con F90 de ESPN. Además dijo haber notado irregularidades en las autoridades que dejaron el club en diciembre de 2019: «Si vendieron a Nández y a Benedetto, teníamos que cobrar 14, 15 millones el 1 de agosto, y ellos la cobraron antes de las elecciones…. quiere decir que cobraron 14 palos adelantado».

«Que los hinchas se queden tranquilos porque tomamos una buena decisión en volver. Encontramos muchas cosas que no estaban bien y vamos a cuidar al club como si fuera nuestra familia», continuó Riquelme, que señaló: «Soy joven y espero estar en el club por mucho tiempo»

El dirigente se mostró conforme con los futbolistas que se sumaron (Rolón, Briasco y Orsini, además de la vuelta de Weigandt), aunque aclaró que la idea es cerrar nuevas incorporaciones. «Vamos a buscar todo lo que podamos. Hasta el último día vamos a intentar reforzarnos cada vez más».

En esta línea, aclaró que desde hace tiempo no hay negociaciones abiertas por Franco Di Santo ni por Roger Martínez, con San Lorenzo y América, respectivamente. «Soñamos con hacer un gran equipo, pero esto es como en tu casa: le querés comprar a tu hijo y no alcanza la plata. No lo comprás», comparó.

Por su parte, dijo que el heredero de la 10 de Carlos Tevez debe ser Edwin Cardona y tiró flores para Sebastián Villa. «Es el mejor futbolista del país».



La ilusión de pelear por la Copa Libertadores

El primer partido oficial de Boca del semestre será el martes 13 de julio frente a Atlético Mineiro en la Bombonera, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Una semana más tarde, deberá visitarlo en Brasil para definir la serie. Si bien hay confianza de superar este obstáculo y avanzar en la competencia, Riquelme se siente perjudicado.

«En Brasil no paran, ellos tienen ventaja. Es lo que nos toca, estamos muy tranquilos, creemos que tenemos un buen equipo, vamos a competir y tenemos ilusión», aseguró.

N. de la R; fuente Súper Deportivo.