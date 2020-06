Ricardo Gentil desde Tandil; «La gente anda muy relajada, por la falta de casos y la tranquilidad que da estar en fase 5»

Nuestra serie de viajes y visitas virtuales no se detiene y en esta ocasión volvemos a la ciudad de Tandil, para dialogar con otro ayacuchense radicado hace años allí, quién se fue a estudiar y luego por razones laborales se afincó en las sierras. Hijo de un querido y conocido matrimonio de Ayacucho, añora sus venidas para compartir el asado del fin de semana, pero sabe que es para cuidarnos. Presentamos en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Ricardo gentil.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuánto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

R. G:“Buen día, gracias por el contacto y por cederme este espacio. Hace más o menos 20 años que vine a estudiar a Tandil la carrera de ingeniería en sistemas. Con el paso del tiempo comencé a trabajar y finalmente me instalé de manera definitiva en Tandil formando una familia compuesta por Betina, mi esposa, con la cual tenemos dos hijos, Federico de 5 años y Nina de 10 meses de edad y nuestras mascotas, los caninos, Kyubi, Fidea, La Enana y la felina Michijus”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

R. G:“Mi papá Nicolás Guillermo Gentil, más conocido como «El Negro» Gentil o «La Coca», camionero desde siempre y mamá Emilce Antelia Cortina, maestra, docente jubilada como ella siempre se presenta, debe de haber sido la maestra del 90% de la población de Ayacucho”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

R .G:“Vivo en la ciudad de Tandil y actualmente nos dedicamos, con Betina, al desarrollo de software y hace unos meses estamos incursionando en la venta de vinos de la mano de “La Enoteca” y Cristina Menseguez, Mendocina, quien vive en Ayacucho, como una segunda actividad”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

R. G:»En Tandil estamos en la fase 5, se puede salir a realizar compras, ir a pub y restaurants, se pueden practicar diversos deportes, por ejemplo, pelota paleta, paddle, hay gimnasios abiertos, siempre respetando el protocolo dispuesto por el gobierno».

A. al D; ¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

R. G:”Tratamos de comer lo más saludable posible en la semana y hacer ejercicios… hasta que llega el fin de semana…”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

R. G:“De lo que tengo conocimiento fueron 4 casos positivos que ya se han dado de alta. No sabría decirte si hay casos en observación o dudosos”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

R. G:“Debido a nuestra actividad nunca dejamos de trabajar, por el contrario, se duplicó la demanda debido a que la gente «necesita» más conectividad ahora que no se puede mover de su casa para realizar algunas tareas como tramites en bancos, compras on line, etc.

El día a día, de lunes a viernes en general es complejo ya que tenemos dos hijos, uno de 5 y un bebe que está por cumplir 11 meses y la demanda es constante. La PACIENCIA es clave. En el horario laboral, que a veces va de 7 a 20 hs, nos turnamos para atender las necesidades de nuestros hijos. Hacer compras, ejercitarnos y aprovechar al máximo los momentos en el que estamos los 4 juntos en familia. Caminar, jugar, “ir a las rampas” como dice Fede, charlar, etc. Ya para el fin de semana nos relajamos y disfrutamos el día haciendo asados, saliendo a caminar. Aprovechamos al máximo el fin de semana”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

R. G:“Tomamos las medidas recomendadas, barbijos, alcohol en gel y el «chuflete» en la puerta para rociar todo lo que llegue, desde paquetes hasta personas”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

R. G:“Nuestros hijos no están en niveles primarios o secundarios. Fede que va a la sala de 5 tiene reuniones por zoom con docentes y compañeros en dónde juegan e interactúan entre todos. Desde la institución diariamente envían tareas de diversas áreas para hacer. Pero no todos los días nos ponemos como rutina para hacerlo, no vemos la necesidad de estresar más a nuestro hijo, demasiado con que se tiene que quedar en casa obligado”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

R.G.: “Como decía, por el momento estamos en fase 5, negocios están todos abiertos, siempre tomando las medidas correspondientes. Nosotros salimos por la tarde a caminar o individualmente a hacer alguna actividad, bici, paleta, etc.”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

R. G:”Barbijos, alcohol en gel en la puerta y en algunos lugares te toman la temperatura”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

R. G:”En este tema, en mi opinión, hay que ser responsable e inteligente cuando se decide la manera y el medio en el cual uno se va a informar y que va a hacer con la información que obtenga. De acuerdo a eso hacerse cargo de las decisiones que tome”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensás que se tiene dimensión de lo que vivimos?

R. G:“La gente, en Tandil, en la cual me incluyo, anda muy relajada. Supongo que es por la falta de casos y la tranquilidad que da estar en fase 5. De todas maneras, en todos los lugares se toman las medidas correspondientes y ya es un hábito andar con barbijo y alcohol en gel en el bolsillo”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

R. G:“Teníamos la costumbre de, por ejemplo, decir que «en 1 horas estamos allá», juntarnos en familia, visitar a los parientes. Lo que más se extraña, pero de manera general es la flexibilización que uno tenía para hacer las cosas. Es un poco chocante que ahora te digan que no podés entrar a Ayacucho… Pero no es solo por el bien de uno, sino de todos y lo entendemos”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

R. G:”Lamentablemente no podemos. Solo tenemos contacto por video llamadas o llamadas. Algo bueno de la cuarentena es que ahora puedo llamar a casa a cualquier hora y encontrar a la Emilce en casa, antes, siempre algún evento o motivo de salida tenía para salir a la calle, no es muy amiga del celular así que la llamo al fijo y cuando va mi hermana, Verónica, hacemos video llamadas entre mis dos hermanas, Vero y Marisa que está en Mar del Plata, y mamá. Y ahí nos ponemos al día”.

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

R. G:“Todo el tiempo estamos en contacto con mis amigos, es imposible no estarlo en estos tiempos que vivimos inundados de tecnología. El que no está porque no quiere. Siempre algún llamado o más comúnmente mensaje por Whatsapp, Facebook, Instagram hay”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardás de nuestra ciudad?

R. G:“Uno de los recuerdos más lindo que tengo son los asados de mi viejo. Cuando me vine a Tandil, yo siempre que avisaba que «el finde iba», mi viejo ya me confirmaba el asado para el domingo al medio día y que salía a encargar la carne. Nunca éramos menos de 10 entre todos los parientes, amigos y conocidos, siempre venía alguien, los Gentil, los Zétola, los Coran o los Gilardoni, los amigos (si alguno llegaba en condiciones después de un sábado por la noche, por ejemplo, Luisito…), la costumbre del asado del domingo y las personas que asistían es algo de lo que más extraño de Ayacucho. Otra cosa son los fines de semanas con amigos, las juntadas, las salidas, las amanecidas, los partidos de fútbol (creo que la cancha del Centro Cultural nunca tuvo un mejor 9 de área, comentario afirmado por Diego Díaz y Camilo Corral).Añoranzas de otros tiempos y que siempre es lindo recordar”.