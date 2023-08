Resultados y agradecimientos de la Fiesta del Ternero por la prueba de Riendas – Clasificaciones

Felicitamos y brindamos nuestro agradecimiento a los agasajados, y en ellos a todos los que han colaborado y lo siguen haciendo en cada edición, para que el espectáculo tradicionalista de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra siga mostrando al País y al mundo la herencia recibida de sus antepasados.

Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron, Intendente Municipal, Lic Emilio Cordonnier, Pte del Honorable Concejo Deliberante Sra. Emilia Souza, concejales, Director de Cultura Víctor González, ex Presidentes, ex miembros de comisión de la Fiesta, familiares y público en general. Como así también, las palabras enviadas por el ex Presidente, Omar Muñoz, quien no pudo estar presente, pero nos hizo llegar su mensaje de “reconocimiento para los que han trabajo y lo siguen haciendo con mucha fuerza y cariño por nuestra Fiesta”.

Destacamos la locución de la Sra Lorena Irigoyen que puso su impronta en este significativo y emotivo homenaje, acompañada por el Sr. Gerardo Suarez, quien tuvo a su cargo.