Resultados de la etapa regional correspondiente a la Región XVII de los Juegos Bonaerenses 2023

25 agosto, 2023 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0

La Municipalidad de Ayacucho a través de la Dirección de Cultura llevó adelante la organización de la etapa regional correspondiente a la Región XVII de los Juegos Bonaerenses 2023.

De manera simultánea en seis espacios de nuestra ciudad, y con la participación de distintos distritos, compartimos los resultados de todas las disciplinas en cada una de las categorías;

DISCIPLINA

CATEGORIA

MUNICIPIO

NOMBRE Y APELLIDO

ARTES PLASTICAS-MURAL

JUVENILES

LOBERIA

BALCARCE

 1ª-TOTARO ZOE-GUERI,FERNANDA

2ª- JIMENEZ, MAIA CRISTAL

DUARTE VILLALBA,MERCEDES

 

ARTES PLASTICAS- DIBUJO

SUB 15

BALCARCE

GRAL. ALBARADO

 1ª-CIRIACO, CIELO

 

2ª- MIRO OLMEDO, VICTORIA

SUB 18

MAR CHIQUITA

TANDIL

 1ª- LAXALDE, LUA

 

2ª- GOÑI, MARIA DE LAS MERCEDES

ADULTOS MAYORES

TANDIL

LOBERIA

 1ª- GAYO,NORA

2ª- PEIRANO,FEDERICO

 

UNIVERSITARIOS

BALCARCE

 1º- DEBLIGER,MAIA

PCD

TANDIL

AYACUCHO

 1º- GONZALES CAPDEVILLE, SANTIAGO

2º- ARRIOLA, VERONICA

ARTES PLASTICAS- OBJETO ARTISTICO

SUB 15

AYACUCHO

LOBERIA

 1º- SALAMANCA, VALENTINA

2º-EGUZQUIZA, DIEGO

SUB 18

MAR CHIQUITA

 1º-LLAURO, BLAS

ADULTOS MATORES

MAR CHIQUITA

AYACUCHO

 1º- KAUFMANN, DANIEL

 

2º- PONCE DE LEON, POATRICIA

UNIVERSITARIOS

BALCARCE

NECOCHEA

 1º- DENIS,CINTIA

2º- LALUKI, TIARA

 

ARTES PLASTICAS- PINTURA

SUB  15

BALCARCE

AYACUCHO

 1º- CICORE, MARIA JULIAN

2º- BROGNO, ALBERTINA

SUB 18

NECOCHEA

GRAL. ALVARADO

 1º- RANALLE, ORIANA

 

2º- EZCURRA, CLARA

ADULTOS MAYORES

LOBERIA

NECOCHEA

 1º- MENA, NORMA

2º- DIAV, MARIA ELENA

UNIVERSITARIOS

AYACUCHO

 1º- OLAVARRIETA, JOHANA

PCD

AYACUCHO

GRAL. ALBARADO

 1º- BUGALLO, M DE LOS ANGELES

 

2º-CORIA ENRIQUE, LUCIA

FOTOGRAFIA

JUVENILES

AYACUCHO

LOBERIA

 1º-IBARRA CATALINA

2º- BARRARON, LEONEL

ADULTOS MAYORES

AYACUCHO

BALCARCE

 1º- PELLIZARI, JULIO

2º- GAUDELLA, EUGENIO

UNIVERSITARIOS

BALCARCE

NECOCHEA

 1º- ARGANINI, ROMINA

2º- LOSA, FLORENCIA

PCD

MAR CHIQUITA

AYACUCHO

 1º- CASAL, LUCAS

 

2º- CEÑAL, CLAUDIA

 

VIDEOMINUTO

JUVENILES

BALCARCE

MAR CHIQUITA

 1º- PAEZ, TATIANA

2º- MOLINA, FRANCO

UNIVERSITARIOS

AYACUCHO

 1º- LOSCALZO, JESICA SOLEDAD

COCINEROS BONAERENSES-

PLATO PRINCIPAL

SUB 15

BALCARCE

LOBERIA

 1º- LAVAYEN, PABLO

2º- WANDER, MAGGIE

SUB 18

TANDIL

GRAL.ALVARADO

 1º- MEDINA, LISANDRO

2º- FERNEGRINI, RAFAEL

ADULTOS MAYORES

LOBERIA

NECOCHEA

 1º- CEPULVEDA, MARTA

2º- LAY, ADRIANA

COCINEROS BONAERENSES- POSTRE

SUB 15

AYACUCHO

BALCARCE

 1º- MANCINI, CIRO

2º- CORIA, LUANA

SUB 18

LOBERIA

MAR CHIQUITA

 1º- BARRAZA, CATALINA

2º- ESCUDERO, BENICIO

ADULTOS MAYORES

LOBERIA

BALCARCE

 1º- ESPONDA, ELIDA

2º- HEREDIA, ANASTACIA

DANZAS FOLKLORICAS

SUB 15

BALCARCE

MAR CHIQUITA

 1º- GIMENEZ ALIAS, BAUTISTA- CARTOTTO, CAMILA

2º- FIGUEROA MALENA- GUTIERREZ, LUCA

SUB 18

GRAL. ALVARADO

BALCARCE

 1º- INOSTROZA, JUNIOR- PASTORE, MALENA

2º- GOROSITO, TOMAS- GOROSITO, GERALDINE

ADULTOS MAYORES

TANDIL

NECOCHEA

 1º- SENDRA, SERGIO- CASTAÑO, MARTA

2º- PEREZ, JUAN- FUENTES, AURORA

PCD

TANDIL

NECOCHEA

 1º- BARACCO, ANDREA- ANDRES, JUAN CRUZ

2º- MURCIA, PABLO- SANTARELLI, LAURA

 

MALAMBO

SUB 15

TANDIL

 1º- VILCHES IBAÑEZ, PALOMA

SUB 18

AYACUCHO

BALCARCE

 1º- SUTIL, GERONIMO

2º- PIÑEYRO, KEVIN JOEL

PCD

AYACUCHO

 1º- ALLENDE, MARTIN

DANZA TANGO

ADULTOS MAYORES

NECOCHEA

LOBERIA

 1º- PARCERO, SUSANA- APECEARODOLFO, PEDRO

2º- LUNA, MARIA ESTHER- MAURICIO, ROBERTO

CONJUNTO MUSICAL DE CUMBIA

JUVENILES

TANDIL

 1º- “BAJO PRESION”

SOLISTA VOCAL

SUB 15

AYACUCHO

TANDIL

 1º- ADOBBATI, NICOLAS

2º- RUFFA, MELANY

SUB 18

TANDIL

MAR CHIQUITA

 1º- RICHTER, CANDELA

2º- VERON, FRANCISCA

ADULTOS MAYORES

TANDIL

LOBERIA

 1º- ARISTEGUI, HECTOR

2º- LOPEZ, JORGE

PCD

AYACUCHO

NECOCHEA

 1º- LOPEZ MANUELA

2º- GARCIA, ANDRES

UNIVERSITARIOS

MAR CHIQUITA

TANDIL

 1º- MAGGIO, ANGELA

2º- CASTRONOVO, VALENTINA

 

FREESTYLE RAP

SUB 15

LOBERIA

 1º- BENAVIDEZ, FRANCESCO

 

SUB 18

GRAL. ALBARADO

MAR CHIQUITA

 1º- HERRERO, ENZO

 

2º- DESANTO, FABIO

UNIVERSITARIOS

GRAL. ALBARADO

BALCARCE

 1º- ESCALADA, VALENTIN

 

2º- MOLLANO, ALEXIS

 

LITERATURA-CUENTO

SUB 15

MAR CHIQUITA

TANDIL

 1º- DUARTE, JUANA

 

2º- AHUMADA PASTOR, CRISTAL

 

SUB 18

AYACUCHO

LOBERIA

 1º- ESTIVEN, NOAH

2º- LEDESMA QUERAN, CAMILA

ADULTOS MAYORES

BALCARCE

TANDIL

 1º- PETRILLO, NESTOR

2º- ALONSO, M.MARGARITA

NARRACION ORAL PCD

PCD

NECOCHEA

GRAL.ALVARADO

 1º- LAMBRECHIT, LUCAS

2º- MARTIN, AGUSTINA

 

TEATRO

JUVENILES

LOBERIA

BALCARCE

 1º- CALAZA VILLAREAL- MARIOLI-BARRAZA

2º- BENITEZ-LOPEZ-SPADEA-REGALIA-RICILLO

ADULTOS MAYORES

GRAL.ALVARADO

TANDIL

 1º- GOWLAND, RODOLFO-DOBAL, DARIO

2º- CLENENTI-CARMONA-VALICENTI-MANRIQUE

ARTES CIRCENSES

JUVENILES

NECOCHEA

GRAL. ALVARADO

 1º- VICENTE, MARUCA

 

2º LUGONES, IARA

STAND UP

JUVENILES

GRAL.ALVARADO

 1º- VILLAREAL, LUCIANO

UNIVERSITARIOS

TANDIL

 1º- CAMARA, MARIA

DANZA TEATRO PCD

PCD

BALCARCE

NECOCHEA

 1º- MASSA, CAROLINA-FIORITTI- CORDOBA-SAPPIA TERUGGI-FERNANDEZ

2º- VEGA-POLLET-AGUIRRE

LITERATURA-POESIA

SUB 15

GRAL.ALVARADO

AYACUCHO

 1º- BREY, SOFIA

2º- MOREIRA, ESPERANZA

SUB 18

LOBERIA

AYACUCHO

 1º- SUAREZ,LUCIA

2º- PESSOLANO, MAIA

ADULTOS MAYORES

BALCARCE

 1º- MEDINA, ROBERTO

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