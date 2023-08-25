Resultados de la etapa regional correspondiente a la Región XVII de los Juegos Bonaerenses 2023

La Municipalidad de Ayacucho a través de la Dirección de Cultura llevó adelante la organización de la etapa regional correspondiente a la Región XVII de los Juegos Bonaerenses 2023.
De manera simultánea en seis espacios de nuestra ciudad, y con la participación de distintos distritos, compartimos los resultados de todas las disciplinas en cada una de las categorías;
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DISCIPLINA
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CATEGORIA
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MUNICIPIO
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NOMBRE Y APELLIDO
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ARTES PLASTICAS-MURAL
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JUVENILES
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LOBERIA
BALCARCE
|1ª-TOTARO ZOE-GUERI,FERNANDA
2ª- JIMENEZ, MAIA CRISTAL
DUARTE VILLALBA,MERCEDES
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ARTES PLASTICAS- DIBUJO
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SUB 15
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BALCARCE
GRAL. ALBARADO
|1ª-CIRIACO, CIELO
2ª- MIRO OLMEDO, VICTORIA
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SUB 18
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MAR CHIQUITA
TANDIL
|1ª- LAXALDE, LUA
2ª- GOÑI, MARIA DE LAS MERCEDES
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ADULTOS MAYORES
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TANDIL
LOBERIA
|1ª- GAYO,NORA
2ª- PEIRANO,FEDERICO
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UNIVERSITARIOS
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BALCARCE
|1º- DEBLIGER,MAIA
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PCD
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TANDIL
AYACUCHO
|1º- GONZALES CAPDEVILLE, SANTIAGO
2º- ARRIOLA, VERONICA
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ARTES PLASTICAS- OBJETO ARTISTICO
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SUB 15
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AYACUCHO
LOBERIA
|1º- SALAMANCA, VALENTINA
2º-EGUZQUIZA, DIEGO
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SUB 18
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MAR CHIQUITA
|1º-LLAURO, BLAS
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ADULTOS MATORES
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MAR CHIQUITA
AYACUCHO
|1º- KAUFMANN, DANIEL
2º- PONCE DE LEON, POATRICIA
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UNIVERSITARIOS
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BALCARCE
NECOCHEA
|1º- DENIS,CINTIA
2º- LALUKI, TIARA
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ARTES PLASTICAS- PINTURA
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SUB 15
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BALCARCE
AYACUCHO
|1º- CICORE, MARIA JULIAN
2º- BROGNO, ALBERTINA
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SUB 18
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NECOCHEA
GRAL. ALVARADO
|1º- RANALLE, ORIANA
2º- EZCURRA, CLARA
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ADULTOS MAYORES
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LOBERIA
NECOCHEA
|1º- MENA, NORMA
2º- DIAV, MARIA ELENA
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UNIVERSITARIOS
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AYACUCHO
|1º- OLAVARRIETA, JOHANA
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PCD
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AYACUCHO
GRAL. ALBARADO
|1º- BUGALLO, M DE LOS ANGELES
2º-CORIA ENRIQUE, LUCIA
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FOTOGRAFIA
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JUVENILES
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AYACUCHO
LOBERIA
|1º-IBARRA CATALINA
2º- BARRARON, LEONEL
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ADULTOS MAYORES
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AYACUCHO
BALCARCE
|1º- PELLIZARI, JULIO
2º- GAUDELLA, EUGENIO
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UNIVERSITARIOS
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BALCARCE
NECOCHEA
|1º- ARGANINI, ROMINA
2º- LOSA, FLORENCIA
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PCD
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MAR CHIQUITA
AYACUCHO
|1º- CASAL, LUCAS
2º- CEÑAL, CLAUDIA
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VIDEOMINUTO
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JUVENILES
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BALCARCE
MAR CHIQUITA
|1º- PAEZ, TATIANA
2º- MOLINA, FRANCO
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UNIVERSITARIOS
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AYACUCHO
|1º- LOSCALZO, JESICA SOLEDAD
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COCINEROS BONAERENSES-
PLATO PRINCIPAL
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SUB 15
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BALCARCE
LOBERIA
|1º- LAVAYEN, PABLO
2º- WANDER, MAGGIE
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SUB 18
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TANDIL
GRAL.ALVARADO
|1º- MEDINA, LISANDRO
2º- FERNEGRINI, RAFAEL
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ADULTOS MAYORES
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LOBERIA
NECOCHEA
|1º- CEPULVEDA, MARTA
2º- LAY, ADRIANA
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COCINEROS BONAERENSES- POSTRE
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SUB 15
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AYACUCHO
BALCARCE
|1º- MANCINI, CIRO
2º- CORIA, LUANA
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SUB 18
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LOBERIA
MAR CHIQUITA
|1º- BARRAZA, CATALINA
2º- ESCUDERO, BENICIO
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ADULTOS MAYORES
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LOBERIA
BALCARCE
|1º- ESPONDA, ELIDA
2º- HEREDIA, ANASTACIA
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DANZAS FOLKLORICAS
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SUB 15
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BALCARCE
MAR CHIQUITA
|1º- GIMENEZ ALIAS, BAUTISTA- CARTOTTO, CAMILA
2º- FIGUEROA MALENA- GUTIERREZ, LUCA
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SUB 18
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GRAL. ALVARADO
BALCARCE
|1º- INOSTROZA, JUNIOR- PASTORE, MALENA
2º- GOROSITO, TOMAS- GOROSITO, GERALDINE
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ADULTOS MAYORES
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TANDIL
NECOCHEA
|1º- SENDRA, SERGIO- CASTAÑO, MARTA
2º- PEREZ, JUAN- FUENTES, AURORA
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PCD
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TANDIL
NECOCHEA
|1º- BARACCO, ANDREA- ANDRES, JUAN CRUZ
2º- MURCIA, PABLO- SANTARELLI, LAURA
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MALAMBO
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SUB 15
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TANDIL
|1º- VILCHES IBAÑEZ, PALOMA
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SUB 18
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AYACUCHO
BALCARCE
|1º- SUTIL, GERONIMO
2º- PIÑEYRO, KEVIN JOEL
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PCD
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AYACUCHO
|1º- ALLENDE, MARTIN
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DANZA TANGO
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ADULTOS MAYORES
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NECOCHEA
LOBERIA
|1º- PARCERO, SUSANA- APECEARODOLFO, PEDRO
2º- LUNA, MARIA ESTHER- MAURICIO, ROBERTO
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CONJUNTO MUSICAL DE CUMBIA
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JUVENILES
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TANDIL
|1º- “BAJO PRESION”
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SOLISTA VOCAL
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SUB 15
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AYACUCHO
TANDIL
|1º- ADOBBATI, NICOLAS
2º- RUFFA, MELANY
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SUB 18
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TANDIL
MAR CHIQUITA
|1º- RICHTER, CANDELA
2º- VERON, FRANCISCA
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ADULTOS MAYORES
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TANDIL
LOBERIA
|1º- ARISTEGUI, HECTOR
2º- LOPEZ, JORGE
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PCD
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AYACUCHO
NECOCHEA
|1º- LOPEZ MANUELA
2º- GARCIA, ANDRES
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UNIVERSITARIOS
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MAR CHIQUITA
TANDIL
|1º- MAGGIO, ANGELA
2º- CASTRONOVO, VALENTINA
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FREESTYLE RAP
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SUB 15
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LOBERIA
|1º- BENAVIDEZ, FRANCESCO
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SUB 18
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GRAL. ALBARADO
MAR CHIQUITA
|1º- HERRERO, ENZO
2º- DESANTO, FABIO
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UNIVERSITARIOS
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GRAL. ALBARADO
BALCARCE
|1º- ESCALADA, VALENTIN
2º- MOLLANO, ALEXIS
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LITERATURA-CUENTO
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SUB 15
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MAR CHIQUITA
TANDIL
|1º- DUARTE, JUANA
2º- AHUMADA PASTOR, CRISTAL
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SUB 18
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AYACUCHO
LOBERIA
|1º- ESTIVEN, NOAH
2º- LEDESMA QUERAN, CAMILA
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ADULTOS MAYORES
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BALCARCE
TANDIL
|1º- PETRILLO, NESTOR
2º- ALONSO, M.MARGARITA
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NARRACION ORAL PCD
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PCD
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NECOCHEA
GRAL.ALVARADO
|1º- LAMBRECHIT, LUCAS
2º- MARTIN, AGUSTINA
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TEATRO
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JUVENILES
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LOBERIA
BALCARCE
|1º- CALAZA VILLAREAL- MARIOLI-BARRAZA
2º- BENITEZ-LOPEZ-SPADEA-REGALIA-RICILLO
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ADULTOS MAYORES
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GRAL.ALVARADO
TANDIL
|1º- GOWLAND, RODOLFO-DOBAL, DARIO
2º- CLENENTI-CARMONA-VALICENTI-MANRIQUE
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ARTES CIRCENSES
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JUVENILES
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NECOCHEA
GRAL. ALVARADO
|1º- VICENTE, MARUCA
2º LUGONES, IARA
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STAND UP
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JUVENILES
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GRAL.ALVARADO
|1º- VILLAREAL, LUCIANO
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UNIVERSITARIOS
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TANDIL
|1º- CAMARA, MARIA
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DANZA TEATRO PCD
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PCD
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BALCARCE
NECOCHEA
|1º- MASSA, CAROLINA-FIORITTI- CORDOBA-SAPPIA TERUGGI-FERNANDEZ
2º- VEGA-POLLET-AGUIRRE
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LITERATURA-POESIA
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SUB 15
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GRAL.ALVARADO
AYACUCHO
|1º- BREY, SOFIA
2º- MOREIRA, ESPERANZA
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SUB 18
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LOBERIA
AYACUCHO
|1º- SUAREZ,LUCIA
2º- PESSOLANO, MAIA
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ADULTOS MAYORES
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BALCARCE
|1º- MEDINA, ROBERTO
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