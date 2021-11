Resultados de la elecciones Legislativas en Ayacucho / Juntos se impuso por un 17 % – La palabra de los candidatos

En una gran jornada cívica, se concretaron las elecciones legislativas en Ayacucho este domingo 14de Noviembre, Con prácticamente el total de las mesas escrutadas podemos confirmar estos resultados. 4 Concejales obtuvo el oficialismo y 3 el Frente de Todos. 2 Consejeros Juntos y uno el PJ. 1612 votos fue el piso para acceder a una banca.

Habrá desde Diciembre próximo, una nueva composición en el HCD y el Consejo Escolar. desde el oficialismo se analizó como una renovación de confianza y la reafirmación de ir por el buen camino, luego de 10 años de gestión.

Desde el Justicialismo, o mejor dicho del Frente de Todos, como el respaldo que se necesitaba para recuperar protagonismo, recuperar una banca, y pensar que para ser competitivos en 2023 se debe apostar a un crecimiento mayor, mucho trabajo y la búsqueda de un candidato «fuerte».

Buccino reconoció que sus aspiraciones terminaron acá, mientras que Soledad Ciganda no logró sumar la cantidad de votos que ya en las PASO se veía que necesitaría para acceder a una banca. Su espacio está en formación y según ella misma lo dijo públicamente es un proyecto para 2023, pero claro está que necesitaría de una mayor respuesta y respaldo para tener mejores aspiraciones.

Resultados; sobre 12.529 votos – 72,1 % del padrón

Giardini / Juntos 50,02 % – 6267 votos

Burgos / Frente de Todos 33.04 % – 4138 votos

Ciganda / Vamos con Vos – 7,73 % – 969 votos

Buccino / P. Federal – 2 % 201 votos

En blanco, 949 votos – 7,51 %

El profesor Pablo Zubiaurre candidato a Diputado por Juntos en el Comité de la UCR señaló; «Si no hay pasión, no se puede hacer política. La mayoría de la gente que trabajó no iba por nada. Y lo han hecho porque lo sienten. Quiero poner en valor el trabajo de este grupo, que a pesar de la pandemia fue de a poco volvimos, por lo que estoy muy contento. Muchas gracias, a festejar».

Cintia Giardini de Juntos sostuvo; «Hoy ha sido un triunfo contundente, que nos genera un mayor compromiso para lo que viene. Hay quienes nos dicen hay que corregir, será con nuevas ideas, con renovación…Le digo a cada uno gracias por su voto, a los integrantes de la lista por el equipo que armamos…sabemos que más allá de compartir una misma idea, pero lo principal es todos sabemos que lo importante es el conjunto, y que todo lo que se hace es para el conjunto. A los que no están acá, los que fiscalizaron, los que se sumaron a cada reunión, parrilleros, quienes repartieron las boletas. A todos muchas gracias».

El Intendente Municipal Emilio Cordonnier hizo uso de la palabra, diciendo; «Felicito a toda la comunidad de Ayacucho, donde claramente cada uno pudo expresar su palabra y lo que quiere para adelante. Estamos arriba en un 20 % sobre nuestros competidores. Con las fuerzas que se han reunido, los socialistas, los independientes y hasta los peronistas que trabajan día a día, por lo que pido un fuerte aplauso para todos ellos.»

Cristian Burgos del Frente de Todos, destacó; «Fue muy difícil este tiempo, porque nadie es dueño del Peronismo. tenemos que trabajar con un proyecto común…En el 2023 el Justicialismo vuelve a ser gobierno en Ayacucho. han trabajado muchísimo todos. Tuvimos una campaña muy sucia, pero debemos responder con trabajo, gestión para el vecino y por este camino, en el que hoy recuperamos un concejal. Este debe ser un momento de alegría, de agradecer el acompañamiento que hemos tenido. Lo que hay que mejorar, lo haremos. Agradecemos a la comunidad de Ayacucho y pensaren planes de vivienda, un futuro para los jóvenes y más trabajo».

Resultados Elecciones Legislativas de Noviembre de 2021

Mesa -Juntos 3 – F Todos – Vamos CV – Partido Federal

Giardini – C.Burgos Ciganda O. Buccino – Bco Impug

Escuela de Música

1 105 108 13 6 0 0

2 105 71 34 3 – –

3

4 159 57 15 2 – –

5 155 74 13 5 0 0

6 128 68 17 3 – –

7 130 60 19 2 0 0

8 130 81 12 10 – –

Escuela Nro 1

9

10 119 76 12 4 4 21

11 142 46 19 3 23 0

12 117 84 30 4 – –

13 90 81 17 5 20 0

14 121 85 20 3 0 0

15 110 98 23 7 22 –

16 136 78 17 4 30 –

Escuela Nro 3

17 142 71 13 0 0 0

18 121 83 19 9 – –

19 118 68 30 4 – –

20 140 61 23 2 – –

21 124 89 15 6 – –

Escuela Nro 6

22 96 78 20 2 – –

23 123 59 10 – 24 –

24 124 78 23 8 20 –

25 129 85 14 6 6 –

26 149 74 22 4 0 2

Escuela Nro 4

27 128 80 17 6 23 –

28 131 84 16 3 22 –

29 128 95 16 3 22 –

30 133 71 26 3 8 0

31 121 68 14 6 22 –

32 125 74 23 5 13 –

Escuela Nro 7

33 139 87 13 1 31 0

34 95 86 18 6 21 –

35 117 93 12 35 6 35

36 128 88 23 5 18 0

37 107 75 18 4 21 –

38 115 106 19 3 – –

39 136 74 16 3 – –

Extranjeros 9001

16 7 1 1 5 0

Escuela Secundaria Nro 1

40 124 81 27 7 2 –

41 99 92 24 3 0 –

42 106 79 19 7 36 –

43 103 81 17 2 3 –

44 92 103 20 – – –

45 87 77 27 6 – –

46 111 86 23 – – –

Escuela Técnica Nro 1

47 112 74 20 3 – –

48 130 85 17 5 – –

49 93 88 30 6 – –

50 132 62 15 5 0 0 0

51

El Porvenir

52

La Posta

53 12 8 – –

Solanet

El Boqueron

Juncalit

Langueyú

Cangallo

Las Pajas