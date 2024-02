Regional Amateur – Kimberley es campeón Regional y va por el ascenso

El «dragón» cumplió el trámite en La Pampa, aguantó los embates de Costa Brava, erró mucho pero lo liquidó en el cierre, ganó 1 a 0 y cerró el global con un contundente 4 a 0. Ahora, va por el ascenso ante Camioneros.

Kimberley es campeón Regional y va por el ascenso. El «dragón» pisó fuerte en La Pampa y selló la clasificación a la final por el ascenso.

Kimberley superó 1 a 0 a Costa Brava, englobó un resultado total de 4 a 0 y sigue en camino por una de las cuatro plazas al Torneo Federal A de Fútbol. Para eso, deberá superar a Camioneros de Luján el próximo fin de semana en Olavarría.

Los tres goles de la ida daban tranquilidad porque la distancia era amplia pero se sabía que el «Rojiblanco» iba a salir de movida a buscar el tanto que los metiera en partido. Pero eso no pasó. Un poco por la impericia del dueño de casa para terminar las jugadas y otro por el sacrificio físico de Kimberley de doblegar todo el tiempo la marca y demostrar que también podía lastimar de contra.

Pasados los 20′ empezó a crecer la figura de Ramiro Fredes que jugaba mano a mano con Tomás Loscalso. En ese trajín, el volante ganó la posición y terminó rematando por encima del travesaño. Minutos después, Abraham tuvo la suya pero el derechazo impactó contra el travesaño. Las posibilidades de Costa Brava se diluían con el correr de los minutos y la imposibilidad de superar a Mateo Rinaldi y Santos Bacigalupe que fueron una muralla. A ellos, se sumó Nicolás Báez que contuvo todo lo que iba al arco y cada pelota aérea que merodeaba por su zona.

En el complemento el sacrificio pasó por otro lado. El mediocampo se tuvo que volver más compacto y, para contener a Lautaro Ibarra, Mariano Mignini desarmó el 4-3-3 con los ingresos de Kevin Collazo (Martínez) y Gastón Gómez (Roselli). A partir de ahí, el elenco pampeano confundió los caminos y Kimberley encontró espacios para lastimar a Gabriel Argüello. Los cambios en el dueño de casa no aclararon el panorama y las búsquedas aéreas seguían controladas por el fondo. Gómez tuvo las suyas, Collazo, que volvió a entrar bien, también pudo abrir la cuenta pero Argüello se lució.

Entre los palos (dos en el complemento) y un par de apariciones de Báez, la cosa siguió igual hasta los 45 cuando el incansable Leonel Iriarte, corrió por izquierda y liquidó la historia. Ahora, el Dragón se las verá con Camioneros que eliminó a Colón de Chivilcoy y se consagró en la Región Pampeana Norte.

Síntesis

Costa Brava (La Pampa) (0): Gabriel Argüello; Santiago Arellano, Pablo Agüero, Matías Pagliaricci y Roque González; Rodrigo Martin; Maximiliano Lara, Ramiro Fredes, Ariel Lopez y Lautaro Ibarra; Martín Abraham. DT: Rodrigo Chap.

Kimberley (1): Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Franco Mañas; Santiago Vásquez, Nahuel Roselli y Santiago Vásquez; Leonel Iriarte, Diego Martínez y Ever Ullúa. DT: Mariano Mignini.

Goles: ST 45′ Iriarte (K).

Cambios: PT 36′ Lucas Solari por Fredes (C); ST 7′ Kevin Collazo por Martínez (K) y Gastón Gómez por Roselli (K), 11′ Leandro Bonivardo por González (C) y Thiago Gómez por Lara (C), 20′ Leandro Páez por Ullúa (K), 22′ Nicolás Pildain por Martín (C) y 40′ Ezequiel Goiburu por Mañas (K) y Damián Luengo por Vásquez (K).

Árbitro: José Díaz, de Mercedes.

Estadio: «Nuevo Pacaembú».

Resultado global: Kimberley 4 – Costa Brava 0

N. de la R; fuente 0223 MdP – Foto prensa Kimberley.

Los ocho clubes ganadores de su región pasarán a la próxima instancia en busca del pase al Federal A.