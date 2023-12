Recuerdo – Claudia Briandi desde Madrid; «Está desolado, no hay gente en la calle, salimos si es necesario, hay mucho silencio»

Realizada 18 de Marzo de 2020. En nuestro afán de hacer conocer la realidad de otros países, y que todos podamos tomar conciencia de la situación que generó en el mundo el Coronavirus, seguimos entrevistando a ayacuchenses o personas que están vinculadas a nuestro pueblo, que viven en diferentes partes del mundo.

En esta oportunidad dialogamos con Claudia Briandi, quién desde Madrid – España junto a su compañero y también ayacuchense Juan Sacoteguy, son propietarios de Malvón – Empanadas Argentinas y están padeciendo y a los efectos insospechados tiempo atrás de lo que está generando esta Pandemia mundial.

A al D; ¿COMO ES LA REALIDAD HOY EN ESPAÑA?

C / B – Al día de hoy la mayoría de nosotros estamos en casa, los negocios en su gran mayoría están cerrados, solo abren los supermercados y farmacias y con medidas de higiene y seguridad, solo podemos ir de a uno por ejemplo.

En la calle tampoco se puede andar, solo se puede sacar a los perros, si vas a trabajar se necesita una autorización.

A al D; ¿QUE CANTIDAD DE CASOS POSITIVOS Y PERSONAS FALLECIDAS SE MANEJAN?

C / B – A día de hoy 11409 casos, 510 fallecidos.

A al D; ¿COMO ES UN DÍA EN ESPAÑA HOY?

C / B – Desolado, no hay casi gente en la calle, solo salimos lo estrictamente necesario, hay mucho silencio, pero creo que se está haciendo lo correcto para poder salir de esta situación cuanto antes. Si no colaboramos todos, no será posible.

A al D; ¿QUE PROTOCOLO O PREVENCIÓN SE HAN TOMADO?

C / B – Lo que he mencionado antes, en cuanto a los públicos.

Luego las medidas que cada uno tiene que aplicar son principalmente de higiene y quedarse en casa.

A al D; ¿COMO HICIERON CON LAS CLASES, ESTÁN PARALIZADAS? ¿COMO SE GARANTIZA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA EN LAS ESCUELAS?

C / B – Las clases están paralizadas. Los niños reciben a diario tareas y deberes que hacen en sus casas de forma online.

A al D; ¿QUE NEGOCIOS ESTÁN ABIERTOS?

C / B – Supermercados, Farmacias, Take Awey (muy pocos, aunque están permitidos, casi todos han cerrado) y Deliverys.

A al D; ¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS DE CUIDADO?

C / B – Un poco lo que he contado en las medidas de prevención, nosotros mismos debemos ser conscientes de cuidarnos y aplicar las medidas que conocemos.

Lavarse las manos a menudo, unos 20 segundos mínimos con agua y jabón, luego se puede utilizar gel hidroalcohólico o alcohol de 70%.



Utilizar siempre que se pueda, porque a día de hoy se han acabado, barbijos, no protegen del contagio, pero SÏ, evitan contagiar.



Limpiar y desinfectar con lavandina (sin perfume, sin detergente y en agua fría, de lo contrario, no funciona).



Imprescindible utilizar guantes para ir al supermercado o para tocar superficies como picaportes, puertas, todo lo que habitualmente hacemos sin darnos cuenta, y quitarlos inmediatamente después.



Lavarse las manos

Estar a mínimo, un metro de distancia de las personas.



Prohibidos besos y abrazos

A al D; ¿COMO ACTÚA LA GENTE, DESCREE O YA NO TANTO?

C / B – Al principio la gente no creía o no era consciente de lo grave que es la situación, la histeria colectiva es mala y a diario, aún sabiendo que no hay desabastecimiento, la gente vacía los supermercados.

Hasta la semana pasada se pensaban, que por no haber clases, podían salir de vacaciones, eso hizo que el virus se propague más.

Una de las cosas que puede ser peor que la enfermedad en sí, es que el sistema sanitario se colapse, la curva de contagio quizás vaya a ser la misma, pero si nos contagiamos todos de golpe, no habrá garantía de que puedan atender a todo el mundo y pase como en Italia, que tienen que elegir a quién dejan morir.

La curva de contagio se alarga en el tiempo, la sanidad garantiza que se atenderán a todos de igual manera, es algo que la gente que piensa salir de vacaciones tendría que entender, depende de ellos no propagarlo.