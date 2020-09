Reclamo por el corte de la señal de la TV Pública

Lectores de nuestro portal se comunicaron con Ayacuchoaldia.com.ar para que hiciéramos conocer su reclamo dado que desde hace dos días, puntualmente desde el lunes 31 de Agosto, se encuentra cortada la señal de la TV Pública que el municipio entrega sin costo. “Nosotros no podemos pagar ni el cable ni DirecTV y por eso que lo único que nos queda es la TV Pública y hace dos días que no anda. Mirá que no se van a dar cuenta que no les está andando” expresó Alfredo.

Desde nuestro portal consultamos a personal del área quien nos confirmó que cuando se registran cortes de energía eléctrica como sucedió ayer martes, el sistema debe ser puesto en marcha de manera manual por lo que prontamente se vería solucionado el inconveniente.