Rauch – El «Proyecto Ayni» fue seleccionado en un compendio de Naciones Unidas

La propuesta artística social, donde participa la rauchense Soledad Dumón, es la única argentina en un compendio de propuestas artísticas y sociales en un compendio que reúne experiencias de 54 países.

«Proyecto Ayni» ha sido seleccionado para participar de la 5ta edición de «Music as a Global Resource Compendium: Solutions for Cultural, Social, Health, Educational, Environmental, and Economic Issues», edición especial en honor al 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).