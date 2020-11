Rauch – El Gobierno anunció que el Estadio Municipal llevará el nombre de Diego Maradona

A raíz del fallecimiento de Diego Maradona, hecho que ha generado una conmoción mundial de altísimo impacto, y con motivo de representar en tiempo presente el sentimiento generalizado de muchísimas personas que, como rauchenses y desde esa pertenencia argentina, se están expresando en éstas horas tristes y dolorosas, es que el Gobierno Municipal ha elevado al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza, por el que se propone identificar el Estadio Municipal de Fútbol, próximo a inaugurarse, con el nombre de Diego Armando Maradona.

Justo es decir, que podemos encontrar muchos nombres de ex – jugadores locales, dirigentes deportivos, etc., que podrían identificar al futuro estadio, pero como bien implica la palabra “muchos”, no será sencillo decidir eventualmente por algunos de los tantos rauchenses con merecimientos.-

Es por ello que se percibe al nombre de Diego Maradona como unificador e integrador de esa pasión argentina vinculada al deporte y especialmente al fútbol, al mismo tiempo de sentir que, aún modestamente y ante la imposibilidad desde Rauch de participar en una despedida presencial, con ésta propuesta podremos cumplir con un homenaje desde donde nos resulta posible hacerlo: en nuestra casa.

N. de la R; fuente «La Nueva Verdad de Rauch».