Rauch – Con gran participación, comenzó la Feria del Libro

Comenzó en la tarde del jueves la 3ra. Feria del libro local organizada por la Biblioteca Popular «Guido y Spano».

Buena afluencia de público mantuvo la sala llena durante toda la jornada. En un primer momento eran mayoría niños, con las exposiciones de Graciela Volzone y Etelvina Poffer-Ravirú, y sus cuentos infantiles.

Una buena compañía tuvo también el vecino Ernesto Falabella («Tombolita») quien narró anécdotas de su vida que están plasmadas en la nueva edición de su libro autobiográfico.

En la noche, el pediatra José Kremenchuzky desarrolló su «Travesía del Desarrollo Infantil», apuntando en especial a dar por tierra mitos y malas prácticas a la hora de abordar la educación de los niños «Siempre me encantan estos lugares donde se difunden los libros, y que se pueda difundir éste que saqué en pandemia y que está destinado a que las familias se den cuenta por lo que están pasando los niños, de las dificultades de desarrollo.» señaló

«Hoy en día, a los niños se los patologiza, se les ponen muchos nombres, y a veces son cuestiones que se resuelven de forma muy sencilla. Con el desarrollo pasa otro caso. Por un lado hay subdiagnóstico. Pero un lado hay chicos que no hablan, que son calladitos y uno piensa que son lentos. Pero no es así. Cuando no han recibido un baño de lenguaje proveniente de sus cuidadores primarios, su mamá, su papá y demás, en esta vida de locos que estamos llevando con la globalización, y más con la pandemia que los padres tenían que meterse a trabajar en el home office, y no había una familia ampliada que se haga cargo de los chicos en esos momentos, están los chiquitos solos, los bebés, y ahí aparecieron las pantallas para suplantar. Pero las pantallas no suplantan el baño del lenguaje. Así que estos chicos se han quedado sin lenguaje y aparecen a los 2, 3, 4 años sin hablar, sin lenguaje.» advirtió.

El especialista observó «Si no reconocemos las dificultades que tienen esos chicos y actuamos en ese momento para llevarlos a la senda del desarrollo normal, estamos perdiendo un tiempo de oro.»

Al mismo tiempo, señaló «Después también pasa lo otro, que por ahí el chico que tiene un berrinche un poco más intenso, que camina en puntas de pie, a veces les comienzan a poner el mote de TEA, trastornos de espectro autista o trastorno generalizado de desarrollo. Lo que hay que propugnar es una mirada de no condicionar a los niños por un lado, y por el otro estar atentos al desarrollo del niño. Que pueda moverse bien, que pueda hablar, que pueda expresarse y que pueda hacer juegos simbólicos.»

Hoy continúan las actividades programadas en el marco de la Feria con el siguiente programa:

A las 15,30 h., el Prof. de Historia Pablo Zubiaurre brindará una charla titulada «A contramano de este tiempo, en defensa de Colón»

A las 16,30 h. el poeta olavarriense Juan Bautista Saladino, autor del libro «El Cangrejo negro», presentará sus creaciones.

A las 17,30 h. el antropólogo local Jorge Noel Bidaure presentará la tesis «Transformaciones y conflictos territoriales en el paisaje cultural minero del barrio Cerro Leones. Tandil. Provincia de Buenos Aires»

A las 18,30 h. el periodista y escritor rauchense Fabricio Lucio, junto a su socio Martín Valenzuela, disertarán sobre los libros del primero («Jaque Mate» y «Desparido»), y las actividades y propuestas de la Editoral del Altillo que ambos llevan adelante en la ciudad de Olavarría.

Además, en el lugar se pueden consultar y adquirir libros de autores locales, a disposición de la Biblioteca, así como de las editoriales que se encuentran exponiendo sus obras.

N. de la R; fuente Damián Miguel ABC / HOY Rauch.