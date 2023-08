Qué prepara la Selección Argentina para las Eliminatorias: caras nuevas, viejos conocidos y debilidades Sub 20

A poco menos de un mes del inicio del camino de la defensa del Mundial, Scaloni piensa en la primera doble fecha ante Ecuador y Bolivia. ¿Qué novedades podrá presentar la citación?

Apoco menos de un mes para que la Selección Argentina vuelva a la acción en la Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la pregunta que muchos tienen es si acaso comenzará un ciclo de refundación en el combinado campeón del mundo, con caras nuevas que se acoplarán de a poco al plantel. Al respecto, Lionel Scaloni dio una pista después de lo que fue la gira por Asia de la Albiceleste, pista que en el debut ante Ecuador y Bolivia podría hacerse realidad.

Las debilidades Sub 20 de Scaloni para la Selección Argentina

«Nos quedamos con las ganas de haber podido traer a algún otro jugador que estaba en el Sub 20, pero por un tema de calendario no fue posible«, fue la reflexión que arrojó Scaloni después de lo que fue la victoria ante Indonesia en la gira por Asia. Esa frase tenía destinatarios claros: Alejo Véliz, Matías Soulé y Brian Aguirre, entre otros. El delantero santafesino venía de ser la gran figura del Sub 20 en el Mundial de Argentina 2023, con tres goles en cuatro partidos. Soulé, por su parte, sumó importantes minutos y ya venía en el radar de Scaloni, con algunas convocatorias en su bolsillo. Aguirre, mientras tanto, se destacó como extremo y fue una de las gratas sorpresas del equipo de Javier Mascherano.

Hoy, quizás el caso de Véliz sea el más claro y viable de encaminarse hacia la Selección. Es que en ese entonces el futbolista militaba en Rosario Central y el calendario local complicaba su convocatoria. Ahora, Véliz acaba de ser transferido a Tottenham en lo que significó la venta más importante de la historia del Canalla.

Estar en Europa no sólo le abre una puerta importante en su carrera sino que además le permitirá tener un roce diferente al que podría tener en Argentina. Eso sí, la clave estará en ver si logra sumar minutos y tener continuidad aunque sea como suplente, algo que para el cuerpo técnico de la Albiceleste siempre es clave.

Lesionados que vuelven y cracks que podrían decir presente otra vez

Al margen de las caras jóvenes, lo cierto es que también pueden darse algunos regresos de futbolistas que, por lesiones, no pudieron estar en la gira por Asia. Tales son los casos de Lisandro Martínez y Lautaro Martínez, quienes fueron baja para los partidos ante Australia e Indonesia. De igual manera, Paulo Dybala tampoco estuvo en esos partidos y seguramente estará para el inicio de las Eliminatorias.

Por otro lado, la expectativa también está puesta en la presencia de Alejandro Garnacho, quien ya tuvo su debut oficial en la gira por Asia y, de jugar un partido más, quedaría oficialmente blindado para la Albiceleste. Asimismo, Facundo Buonanotte, otro que dijo presente ante Indonesia y es uno de los grandes talentos jóvenes que desvelan a Scaloni, podría volver a ser citado.

Cuándo juega la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina vs. Ecuador | Fecha 1 de las Eliminatorias | 7 de septiembre, a las 21 | Estadio Monumental

vs. Ecuador | Fecha 1 de las Eliminatorias | 7 de septiembre, a las 21 | Estadio Monumental Bolivia vs. Argentina | Fecha 2 de las Eliminatorias | 12 de septiembre, a las 17 | Estadio Hernando Siles

| Fecha 2 de las Eliminatorias | 12 de septiembre, a las 17 | Estadio Hernando Siles Argentina vs. Paraguay | Fecha 3 de las Eliminatorias | Octubre, con día y hora a confirmar

vs. Paraguay | Fecha 3 de las Eliminatorias | Octubre, con día y hora a confirmar Perú vs. Argentina | Fecha 4 de las Eliminatorias | Octubre, con día y hora a confirmar

| Fecha 4 de las Eliminatorias | Octubre, con día y hora a confirmar Argentina vs. Uruguay | Fecha 5 de las Eliminatorias | Noviembre, con día y hora a confirmar

vs. Uruguay | Fecha 5 de las Eliminatorias | Noviembre, con día y hora a confirmar Brasil vs. Argentina | Fecha 6 de las Eliminatorias | Noviembre, con día y hora a confirmar

N. de la R; fuente TyC Sports.