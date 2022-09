Qatar 2022: para qué partidos quedan entradas a la venta en la web de FIFA

El sitio web del ente madre del fútbol mundial habilitó la última ventana de venta de entradas para la máxima cita mundialista. A sólo 53 días para que la pelota comience a rodar en el Mundial de Qatar 2022, FIFA determinó que este martes por la mañana comience la última fase de venta de entradas para los fanáticos que quieran decir presente en una nueva edición del evento más esperado del año.

LOS PARTIDOS QUE TODAVÍA TIENEN ENTRADAS DISPONIBLES.

A esta altura, como era de esperarse, el stock se va agotando y cada vez son menos los partidos que cuentan con entradas disponibles. De los 64 encuentros con los que contará Qatar 2022, en tan solo 25 podemos encontrar disponibilidad. Para la Selección argentina y sus posibles destinos en play off ya se encuentra agotadas.

Cabe destacar que los partidos que todavía cuentan con un remanente para el público cuentan con disponibilidad baja, es decir que solo quedan entradas de tipo 1 (son las más caras). Los precios, en fase de grupos varían entre los 11 y los 220 dólares. De 19 a 275 dólares en octavos de final, de 82 a 425 de la misma divisa en cuartos de final, de 137 a 956 dólares para la semifinal y, para la final, los valores van de los 206 a los 1.607 dólares.

LOS PRECIOS SEGÚN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.

Los partidos que tienen entradas disponibles son:

Grupo A: Qatar vs Ecuador, Senegal vs Países Bajos – Ecuador vs Senegal – Países Bajos vs Qatar.