Presidente de la Rural de Rojas, explotó contra el Senasa por la muerte de caballos

Se trata del ruralista Alberto del Solar Dorrego, criador de caballos y ex candidato a Intendente de Rojas de Milei, «Una vez más se puede observar la burocracia de los organismos nacionales; la aparición de los primeros casos se remite a febrero de este año. Ahora en plena pandemia aparece la vacuna. Tarde Senasa, tarde», sentenció el dirigente. Además, cumplió cuatro años de prisión domiciliaria por matar a una persona durante una gresca callejera.

Alberto del Solar Dorrego, es el presidente de la Sociedad Rural de Rojas y ex candidato a Intendente de ese distrito en representación de la fuerza de Javier Milei, difundió un comunicado de entidades agropecuarias del norte y noroeste bonaerense a raíz de los estragos que está causando la encefalomielitis equina.

De acuerdo con en el texto publicado en redes sociales señala que “La epidemia mata caballos sin pausa, mientras el Senasa, fiel a su costumbre, nada hacen más que negar su responsabilidad. No siendo eso suficiente, cuestionan y actúan contra quienes intentan atenuar el peligro”. “Inoperantes burócratas sin ningún mérito en la actividad privada deberían renunciar”, disparó el ruralista.

Al tiempo que, el ahora Libertario, se despachó: “Una vez más se puede observar la burocracia de los organismos nacionales; la aparición de los primeros casos se remite a febrero de este año. Ahora en plena pandemia aparece la vacuna”.

“Tarde Senasa, tarde…. Insisto: cuántos gauchos han perdido sus montados por desidia de un organismo que debía haber alertado y comenzado la fabricación de vacuna nacional, o bien importarla del Mercosur”, concluyó el ruralista.

Prontuario

Respecto a la condena que cumplió por matar a una persona durante una pelea, en una entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia por NET TV, Solar Dorrego dio su versión sobre el hecho.

“Me presenté, me entregué y cumplí con el Estado. Fue una gresca callejera con un tema muy complicado, de un señor que estaba con un tema psiquiátrico complicado, el cual tenía una relación amorosa con una persona, y la pareja que yo tenía en ese momento le facilitaba a la señora de esta persona que estuviera con otra. En ese momento, este buen señor encaró hacia mí, que yo no tenía idea de lo que estaba pasando, y empezó a mandar distintas amenazas de muerte”.

“Hasta que un día, donde yo no debería haber salido a la calle, venía acosando a mi pareja, golpeando la camioneta, y bajé, tuvimos una discusión y terminó en una gresca callejera, que no hubiese pasado de ahí si no se hubiese caído y golpeado la cabeza de una manera que le provocó la muerte 10 días después, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que lamentablemente pasan, pero a mí me enseñaron a defender a mi familia”, concluyó.

N. de la R; fuente InfoGEI Ac