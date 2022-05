Presentó su libro y no fue nadie: el caso de la escritora que fue viral por naturalizar el fracaso

Helena Estrada construyó una carrera exitosa que fue coronada con la reciente publicación de su libro Dueña de tu dinero, destinado a romper con el estereotipo ligado a las mujeres y la economía.

Pero no fue por esto que su nombre resonó en los últimos días. Helena fue viral en las redes sociales luego de publicar una foto durante un evento de firma de su libro al que no fue nadie. «Este tipo de cosas son parte del camino. Tuve experiencias de este tipo en el pasado y entendí que no estoy sola. También pretendí ponerle una cuota de humor, desdramatizarlo», cuenta.

De manera involuntaria, el lado positivo de la «historia del fracaso» de la abogada – máster en Mercado de Capitales y Financiero- abrió la caja de pandora que implica el «culto al éxito» que se vende en las redes sociales, especialmente en LinkedIn, la red que une a profesionales. «Creo que el posteo fue un catalizador de un cuestionamiento al uso de las redes», afirma.

En diálogo con PERFIL, la escritora resignifica la noción de fracaso como parte del camino tanto como el éxito, en una especie de acto de rebeldía frente al mundo digital en el que abundan los creadores de contenido que defienden su autoridad sobre distintos temas a ultranza, donde no parece haber margen de error.

«Un viaje de cero a un millón de personas en 48 horas»

Un día Helena Estrada se despertó entusiasmada. Cargaba en su haber con la exitosa presentación de su segundo libro Dueña de tu dinero en la Feria del Libro de Buenos Aires y su agenda estaba plagada de eventos para promocionarlo. «Tuvo un arranque muy bueno, hice varias notas en medios, algunas presentaciones. Sonrisas, emociones, fotos… confieso, se sintió maravilloso», cuenta la mujer que, al igual que a tantos otros, la pandemia impactó en su carrera profesional.