PREOCUPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA – Cuatreros faenaron 8 vaquillonas en la Escuela Agropecuaria de Pergamino

El director puntualizó “hace varios meses que estamos sufriendo robos de ganado bovino, específicamente de la raza Holando que se utiliza en el tambo. Son vaquillonas de reposición que van a descarte por su edad. El problema es que no hemos logrado resolver estos robos. A pesar de haber trasladado los animales a otros lotes y colaborado con la policía, la situación persiste. Incluso, se ha identificado a personas comercializando esta carne robada, pero no hemos logrado detener estos hechos. Realmente no sabemos qué más hacer”, lamentó el director.

Recientemente, se registró otro episodio de abigeato que culminó con el faenado de un ejemplar bovino de la raza “Holando Argentino”, perteneciente a la producción del tambo escolar. Enrriz detalló “con el incidente de antenoche, ya son ocho animales que nos han robado. Es un golpe significativo para la escuela, nos entristece a todos, profesores, alumnos, y plantea una situación desafiante para la cual no tenemos una solución clara”, concluyó el director.

Ante esta situación, según publicó el portal local Real365, la comunidad educativa se encuentra consternada y busca respuestas para frenar esta ola de abigeatos que no solo afecta el patrimonio de la escuela sino también la educación y formación de los estudiantes en el ámbito agropecuario. Las autoridades esperan que las instancias pertinentes tomen medidas para garantizar la seguridad en la zona y proteger los activos de la institución educativa.

