Perczyk sostuvo que la Ley de Educación Técnica permitió duplicar la matrícula de estudiantes

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, resaltó hoy que la Ley de Educación Técnico Profesional «permitió un crecimiento del 111% en la matrícula de estudiantes y la creación de nuevas 136 instituciones desde el 2006″ y sostuvo que «eso fue posible por la presencia del Estado». «No fue con vouchers, eso fue con un Estado que financió la educación, aumentó la oferta, equipó y modernizó las escuelas, otorgó becas y capacitó y mejoró los salarios de las y los docentes y los instructores», destacó. Perczyk describió que «hace 18 años por el impulso y decisión política del expresidente Néstor Kirchner se sancionó la Ley 26.058 que recuperó la presencia del Estado en la educación técnica y le garantizó su financiamiento para construir un país más justo y federal». «Esto es lo que hoy se está discutiendo en la Argentina y nosotros creemos que lo tiene que hacer el Estado y lograr un acuerdo nuevo para avanzar aún más en mejorar nuestro sistema educativo y construir un vínculo entre la educación, el trabajo y la producción a nivel macro y a nivel micro», consignó. Perczyk participó hoy de un conversatorio con estudiantes en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) en el que estuvo acompañado por el director ejecutivo del organismo, Gerardo Marchesini, y la directora en funciones cuando la ley fue sancionada, María Rosa Almandoz. La Ley 26.058/05, que regula y ordena la enseñanza en los niveles secundario técnico, superior técnico y formación profesional, fue sancionada el 7 de septiembre de 2005 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Esta ley marcó un hito a nivel nacional luego varios años de desinversión en la modalidad técnica. Por su parte, el directo Marchesini expresó: «Hoy celebramos una ley. Es una ley programática, no es declarativa porque propone para un modelo de país, por lo que se celebra año a año. Así como tenemos cosas pendientes, también se debe valorar lo construido, un recorrido de una tarea realizada en conjunto con instituciones, jurisdicciones, y con los sectores externos. Un recorrido de la vinculación con el trabajo, aunque va mucho más de eso que es lo que propone la ley, como un modelo de desarrollo de país. La vinculación con diferentes sectores, tomando la tradición de la educación pública argentina, la herramienta social de cambio y de mejora que tiene una larga tradición en la Argentina.» En tanto, María Rosa Almandoz reflexionó que «las leyes tienen el sentido y la dirección política que las personas le dan. Si las personas no se apropian de las leyes, las leyes se mueren». «Las políticas educativas se expresan en palabras, escritas u orales, lo cual significa comunicación, debate y diálogo; se muestran en hechos y en gestos; y esa combinación de palabras, hechos y gestos no las vamos a encontrar en la ley. La ley fue una manifestación emergente de algo previo y que desencadenó y se sumó a un proceso posterior», comentó. Por otra parte, en el marco de las celebraciones por estos 18 años, el INET junto con los ministerios de Educación provinciales organizan 70 días de actividades presenciales y virtuales para toda la comunidad educativa, que incluyen charlas, capacitaciones, seminarios, prácticas en laboratorios, muestras, visitas y competencias, entre otras. Estuvieron presentes entre otros, Blanca Osuna, diputada Nacional y presidenta de la comisión de Educación del HCDN, referentes técnico-políticos de las provincias, docentes y estudiantes de la modalidad.