Pedido de entidades defensoras de los animales en situación de calle

En San Javier, Provincia de Santa Fe, la UCR quiere declarar de interés municipal la matanza de animales sin hogar. Tres concejales de esa fuerza acaban de presentar un proyecto de ordenanza que declara de interés municipal la erradicación de los animales en situación de calle. Previamente serán encerrados en un campo de concentración (llamado perrera municipal en el proyecto). Así lo expresa una nota que fue acercada a nuestra redacción de Ayacuchoaldia.com.ar

En la misma remarcan que “El proyecto tiene características que hacen pensar que está hecho por ignorantes.

Carece de fundamentos científicos: La OMS y la OIE, reconocen que la matanza de perros es un método ineficiente desde lo económico e ineficaz desde los resultados.

Desde el estado de derecho el proyecto parece algo peor. Implica una clara violación a la ley 13.383 de la Provincia que prohíbe la práctica del sacrificio y la eutanasia como método de control poblacional, como así también todos los actos que impliquen malos tratos o crueldad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional N° 14.346.

Sería fácil decir que son nazis. Desde el uso del término “erradicar” que remite a la dictadura, hasta la práctica de extermino de los diferentes (en este caso animales) emparentan al proyecto con las peores experiencias de la humanidad y de nuestro país.

Por otro lado, prevén la eximición de responsabilidad directa del Municipio por “…el cuidado, la alimentación y otros actos relacionados al cuidado de los canes”.

Son tan macabros que pretenden llevar hasta las peores consecuencias un plan de tenencia responsable sin asumir las responsabilidades legales que como tenedor le competen.

Son tan insólitos que pretenden derogar la ley nacional 14.436 por ordenanza municipal y autoeximirse de consecuencias penales.

Son tan antidemocráticos que pretenden derogar la constitución y el código civil, exigiendo que para que las organizaciones de la sociedad civil puedan manifestarse y reclamar respecto a las consecuencias de la ordenanza, se inscriban en un registro y se obliguen a colaborar gratuitamente ante cualquier requerimiento efectuado por la Municipalidad de San Javier en tanto se encuentre relacionada con los fines de la presente Ordenanza y el mismo sea debidamente justificado, no pudiendo excusarse para ello“.

¿Estos tipos son o se hacen? No se hacen. Son. Son sádicos en sus planes, peligrosos en su ignorancia, antidemocráticos en su accionar y tan cebados que lo ponen por escrito.

Señores concejales: Ya tienen la norma provincial. Solo deben cumplirla. No le hagan perder 20 años a su comunidad con planes inútiles, no busquen atajos antijurídicos, no malgasten el presupuesto municipal. Contraten veterinarios y usen el dinero en castrar. No necesitan avasallar las leyes ni a los ciudadanos. Se necesita más estado de derecho, más políticas públicas, más racionalidad y menos soberbia.

¿Cuántas vidas calculan que tienen que exterminar para darse por satisfechos?. Así concluye el texto, y sobre el cual, también acotan que Ayacucho cuenta con 3 proyectos de ordenanzas que de ser aprobados por el Legislativo y puestos en práctica por el Ejecutivo, seríamos ejemplo provincial y nacional.

Además, los 3 proyectos de ordenanzas refuerzan las legislaciones vigentes en provincia y nación. Al contrario de lo que se propone en esta que va en contra de lo legal.

Solo se necesita rápida resolución a los proyectos, que demás está decirlo, fueron presentados por la gente que por más de cuarto siglo viene trabajando en políticas de salud y protección animal afectivas, éticas y viables.