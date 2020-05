Patricia Novoa desde Cnel Vidal; «Tengo muchos recuerdos, me siento bendecida por tanto. Gracias pueblo querido»

Sentimos una enorme satisfacción por las sugerencias, llamados y contactos que nos están pasando nuestros seguidores. Lo que han gustado estas entrevistas, que nos invitan a seguir recorriendo cada ciudad, cada provincia, el país todo y el mundo. Hoy nos vamos cerca, acá nomás para visitar a otra querida vecina que hace años partió de nuestra ciudad. Hija de un recordado y querido matrimonio local, construyó una hermosa familia, y hoy jubilada de la docencia, nos recibí virtualmente al diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Patricia Novoa.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

P. N:“Hola buenos días Pablo y Sergio, y por intermedio de ustedes a toda la gente de Ayacucho. Definitivamente me fui en el año 97. Me casé en el 93, pero por 4 años viajé todas las semanas por el trabajo. Mi familia está compuesta por mi marido y tres hijos: Santiago (26) Tomás (24) Bautista (18)”.

A. al D; ¿Queres contarnos quienes fueron tus padres, para que la gente te relacione?

P. N: “Mi papá era Alfredo Novoa, seguramente lo conocerán porque fue muchos años odontólogo en el hospital. Mi mamá Graciela, ama de casa. Fallecieron los dos”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

P. N: “Vivo en Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita y estoy jubilada de Dirección General de Cultura y Educación, ejercí como profesora muchos años. Mi esposo es Veterinario y trabaja para Biogénesis Bagó y los chicos estudiantes”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

P. N: “Acá en Coronel Vidal hasta el momento no hubo casos, si uno en La Caleta (recuperado ) y el Dr. obstetra de Mar del Plata que tiene casa en el barrio parque Mar Chiquita y está allí haciendo su cuarentena”.

A. al D; ¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

P. N: “No, no hay dieta, los que tienen adolescentes varones saben lo que comen jajaja”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

P. N: “Personas fallecidas ninguna, sólo esos dos casos que son personas de Mar del Plata que al tener casa de veraneo se acuartelaron allí”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

P. N: “Bueno, mi marido nunca dejó de trabajar, todo on line. Los chicos matizan entre la facu, play, compu. A mí me toca hacer los mandados, cocinar y tareas de la casa….Pero todos colaboran haciendo algo”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

P. N: “El protocolo y prevenciones no varía mucho con respecto a otras ciudades. Los comercios hacen horario normal, las colas son afuera mantenimiento la distancia y entrando de 1 o 2 personas Y siempre con alcohol, desinfectante, trapo con lavandina, etc. Hay una prueba piloto hasta el 26/5 la llamaron “la vuelta a la manzana” podemos salir una hora a caminar o bici”.

A. al D; ¿Cómo se continuó con las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

P. N: “Las clases son todas on line. A los chicos les está costando ya que si tienen dudas no pueden solucionarlas en el momento, algunos profes responden, pero a veces no es suficiente la devolución”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

P. N: “Los negocios todos abiertos en horario normal. Podemos salir a hacer las compras en cualquier horario, obvio con barbijo”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

P. N: “Los cuidados, además de los que ya nombré, hay dos entradas al pueblo, la principal y por la ruta 55. Por lo general están controlando y desinfectando”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que tomó real dimensión de lo que vivimos?

P. N: “Acá al principio todo bien, asustados. Ahora, creo que la gente se ha relajado…. Ayer salí me llamó la atención mucha gente sin barbijo”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

P. N: “Extraño mucho mi familia, mis padres, la casa de Ayacucho”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

P. N: “Tenía muchas ganas de ir a ver a mis hermanos y sobrinos pero me dicen que al no tener el domicilio allí no me van a dejar pasar. Así que nos conformamos con llamadas”.

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

P. N: “Con mis compañeros y amigos de secundaria (promoción 81) tenemos un grupo de whatsApp que todo el día está a full. En noviembre nos reunimos en Independiente, hermoso encuentro”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

P. N: “Muchos recuerdos…. y todos lindos. La caminata de todos los días por la calle Poderoso, los fines de semana al campo (Fair), los asaltos del Club Social, los bailes en Defensores, la Escuela de Música,..Y la gente linda!!! Las Fiestas del Ternero…Muchos recuerdos…Todos lindos…La verdad, me siento bendecida por tanto. Gracias pueblo querido, mi formación te la debo a vos. Gracias Pablo y Sergio por la nota y por su intermedio a todos los Ayacuchenses”.