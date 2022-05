Parte de prensa de la Policía Comunal al lunes 16 de Mayo de 2022

14 de mayo de 2022:

Tras llamado del sistema de 911 se toma conocimiento que en Ruta 29 km 236 del ámbito de esta jurisdicción, un vehículo de la marca Toyota conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la ciudad de Bs As, por razón que aún son materia de investigación, sufrió un despiste y posterior vuelco. Su conductor, aunque sufrió de varios politraumatismos, se encuentra hospitalizado fuera de peligro según informaron las primeras horas personal del hospital local. Es loable hacer mención que el rápido accionar del personal del cuerpo de bomberos de esta localidad como así también el personal de ambulancia acudió al lugar de los hechos rápidamente pudiendo así desarrollar una labor muy profesional.

15 de mayo de 2022:

En otro orden de cosas, la Estación de Policía Comunal continúa con las tareas de prevención y control vehicular en los distintos sectores de la localidad, a los fines de efectivizar la operatividad tanto como para locales y turistas ocasionales, orientados a la Educación vial, prevención, como así controles de alcoholemia en diferentes puntos de esta ciudad y en diferentes horarios. En este sentido, como resultado se procedió a infraccionar a varios conductores tanto de autos como motovehículos, recordándole a estos últimos el uso obligatorio de casco. Se programan otros operativos en distintos puntos de esta ciudad con la misma modalidad.

Asimismo se le recuerda a la población diferentes medidas de prevención que deben tomar ante la posible comisión de estos delitos bajo la modalidad conocida como CUENTO DEL TIO.- Por lo expuesto es dable difundir entre la población de esta ciudad las siguientes medidas preventivas, a saber:

Ante el llamado a teléfonos fijos o teléfonos celulares provenientes de alguna EMPRESAS PRIVADAS, o entes gubernamentales como ANSES, AFIP, ARBA, ENTIDADES BANCARIAS, GREMIOS, ETC, donde requieran datos personales u otra información, NO BRINDARLAS. Dirigirse personalmente o realizar una llamada telefónica para asegurarse que es real y no se trate de un fraude.-

En la mayoría de los casos los delincuentes piden a la VICTIMA que se dirija al cajero automático para iniciar un tramite y es ahí cuando por intermedio de artilugios engañan a la persona y le solicitan claves TOKEN o claves BIP. NUNCA BRINDAR ESA INFORMACION A NADIE. En estos casos dirigirse a atención al cliente de la entidad bancaria y consultar si es un real o falso.-

En otros casos la VICTIMA recibe un llamado de los delincuentes haciéndose pasar por un familiar y le solicitan dinero, cuando la víctima accede a ello el delincuente siempre haciéndose pasar por el familiar le dice que una persona de confianza lo pasará a buscar y es ahí cuando la víctima es engañada.



Las victimas de preferencia de estos delincuentes son las personas de la tercera edad, que por una cuestión generacional, no están del todo informadas o acostumbradas a los trámites bancarios electrónicos o por internet, por eso es mas fácil confundirlos; en estos casos recomendamos a los familiares aconsejar a los adultos mayores sobre estas modalidades de delitos para que estos estén alerta y no se conviertan en víctimas y sean estafados.



En los casos en que se reciban llamados telefónicos de parte de empresas o entes gubernamentales, haciendo alusión a que son acreedores de algún importante premio o que resultaron beneficiados con alguna suma de dinero por haber realizado un trámite en el pasado. No concurrir al cajero automático y no brindar información de cuentas bancarias o números de tarjetas de crédito.



En el caso de sospechar sobre la comisión de este tipo de delitos o bien si fueron víctimas o saben de alguna persona que resultare damnificada. Llamar al número de emergencias 101 o dirigirse hasta la Seccional Policial, donde el personal los asesorará sobre el procedimiento a seguir y/o recepcionar las denuncias correspondientes.-

Asimismo se le informa a la comunidad que se cuenta con un 0800 – 222 – 7060 Perteneciente a la Delegación de Narco criminalidad a los fines de poder realizar llamados anónimos en caso de querer denunciar hechos delictivos con relación a narcomenudeo y/o venta de estupefacientes.-

NO LO OLVIDE, LA PREVENCION LA HACEMOS ENTRE TODOS.

Estación de Policía Comunal Ayacucho: tel.: 02296- 452013

Centro de Despacho y Emergencias Ayacucho: tel.: 101