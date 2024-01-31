Para disfrutar cada día, «Autos Oscar» te acerca a esta increíble YAMAHA YZF-R6 año 2018

31 enero, 2024 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0

YAMAHA YZF-R6

Yzf-r6

Tipo: Usado

Km: 5999

Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta

Año: 2018

Combustible: Nafta

Ubicación: Ayacucho

U$S 32.000.-

FRENOS DEL DOBLE DISCO – FRENOS TRASEROS DE DISCO – ABS – MOTOR DE CUATRO CILINDROS EN LNEA 4 TIEMPOS – VALVULAS FABRICADAS EN TITANIO – HORQUILLA HIDRAULICA INVERTIDAS KAYABA – CHASIS DE ALUMINIO CON SUBCHASIS DE MAGNESIO – SEIS VELOCIDADES – ENCENDIDO DIGITAL ELECTRONICO – REFRIGERACION POR LIQUIDO – DOBLE ARBOL DE LEVAS EN CABEZA – CATEGORIA DEPORTIVA –

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