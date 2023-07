Palermo 2023 – “El primero en llegar y el último en irse”: quién es el hombre que hace 24 años realiza un oficio único

En la Exposición Rural de Palermo, Fabián Vigna es el encargado de la descarga y el retiro de los ejemplares en la muestra.

“Soy el primero en llegar y el último en irse”. Así se define Fabián Vigna. Nacido en el partido bonaerense de Chivilcoy hace 56 años.“El Flaco”, como es conocido en el ambiente, tiene toda una historia en el sector ganadero. Hoy hace 24 que es el encargado del ingreso y egreso de los ejemplares de cada Exposición Rural de Palermo.

Criado con su familia en un tambo, donde su padre Dalmiro era el encargado de realizar todas las labores de ordeñe y donde su madre Elsa era quien hacía de una suerte de “peón”, desde chico mamó ese amor por las vacas Holando y aprendió el trabajo de campo, que lo intercalaba con su educación en una escuela rural pegada a la estancia donde vivían.

“Papá me enseñó este oficio, me mostraba cuál vaca era buena, las virtudes que tenía cada una y luego de terminar mi escuela secundaria en el vecino pueblo de Alberti ya tenía una buena base como para empezar mi camino”, cuenta a LA NACION.

Fue así que pasados sus 20 años entró en una entidad que lleva adelante controles de indicadores lecheros y luego en una consignataria, “siempre en el Holando”, convirtiéndose en muy gran apartador de los rodeos que iban a salir a venta, eligiendo y levantando toda la información (fecha de nacimiento, padre, madre, producción de la madre) para el catálogo que brinda a los compradores los detalles de cada animal.

Con el tiempo, “como jugando”, comenzó a hacer un trabajo de peluquería para cada subasta. Iba vaca por vaca, pelándolas y dejándolas “lindas, para que la hacienda le entre por los ojos a los compradores”.

Un día, allá por 1999, recibió una llamada de un directivo de la consignataria para la que trabajaba y le dijo si no quería hacer una changa en la próxima muestra y darle una mano a la gente de La Rural, que había tenido algún tipo de problemas con el personal de bajada y que no tenían a nadie de confianza para hacerlo.

Y así, como el peón Segundo Molina de Larralde, se fue quedando y pasaron los años. “Y bueno hasta hoy estamos. Soy el primero que viene y el último que se va. El primero que llega y el último que se va”, repite una y otra vez, entre risas.

En plena labor, haciendo el aparte en un remate de vacas Holando en la muestra de Palermo

Según detalla, con la Exposición Rural ya tienen una logística armada en conjunto, donde los camiones pasan por un lugar donde hay una playa, allí retiran un número para entrar de manera ordenada y que no haya ningún problema. “Después se baja a la hacienda, se bajan los bultos a la fila y por último se traen los animales al lugar asignado. Así sucesivamente hasta que entra todo, con un tiempo estimado de entre 10 y 12 horas. Siempre con la mayor velocidad porque acá en la ciudad de Buenos Aires no se puede andar mucho con hacienda”, explica.

“La gente me conoce por el Flaco. Acá si tenés algún problema, te dicen anda a ver al Flaco, el de la bajada, que te va a hacer a entrar, que te va a bajar el camión, te va a solucionar todos tus problemas. Todo el mundo ya me conoce”, agrega.

Vigna es un agradecido por el reconocimiento constante de la gente de campo

Una anécdota, aunque no tan agradable, que Vigna recuerda es cuando en el 2015, en una feria tratando de subir un toro al camión, el animal se dio vuelta y lo encaró contra la tranquera y lo tumbó al suelo. Ya caído, el toro volvió contra él, lo enganchó del torso y lo tiró del otro lado del alambrado. El resultado: su hueso frontal de la cabeza roto y su cuerpo muy lastimado: “La saqué barata, me salvé porque el animal me tiró del otro lado del alambrado y no me pudo agarrar de nuevo. Pero bueno, son gajes del oficio”.

Es un agradecido de la vida y de la gente que le dio una oportunidad de crecer. “Hoy me siento reconocido, me siguen llamando en todo el interior, de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos, para que le vaya a preparar sus animales y, si bien nadie es profeta en su tierra, a mí me ha ido muy bien tanto afuera como en mi propia zona, Suipacha y Chivilcoy. Me gusta lo que hago y lo mejor que puedo hacer es levantarme todos los días a la mañana y salir a trabajar al campo”, finaliza.