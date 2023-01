Pagó más de $7.000 por un desayuno en Pinamar para dos personas, se quejó y la escracharon fuerte: “¿Para qué te quedaste?”

Un posteo de Twitter se volvió viral luego de compartir cuánto gastó en un desayuno para dos personas en la costa Atlántica.

Las vacaciones en la costa argentina necesitan un gran presupuesto hoy en día, hay que tener en cuenta muchas cosas y llevar plata de más en caso de querer hacer algún tipo de salidas especiales, como en este caso salir a desayunar. Una mujer se hizo viral en Twitter luego de compartir cuánto gastó en un desayuno para dos personas.

Una pareja se quiso dar el gusto de desayunar fuera del lugar que alquilaron para vacaciones pero el monto final logró hacer que se atraganten con la comida. Un usuario llamado nanaiseul fue a darse un gusto para desayunar con su acompañante: dos cafés con unas tostadas con huevos revueltos, en un bar en Pinamar.

“De oro, los huevos. Lugares que no volvés, comenzando ya”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter junto a la foto de la comida, donde se puede ver un plato con dos rodajas de pan, unos huevos revueltos y unas rodajas de tomate, en el otro plato se ve dos tostadas con palta y huevos revueltos.

Los huevos le salieron $4.000, la plata se la cobraron extra y les salió $900 pesos, un adicional, que no se aclara de que es, tiene un valor de $400 pesos. Dos cafés de tamaño grande salieron $1500 pesos pero como uno de ellos fue con leche de almendras le cobraron quinientos pesos extra.

En total tuvo que pagar $7300 pesos, esto generó un gran revuelo en las redes sociales que no dudaron en hacerle saber que había pagado de más y de fotos de otros desayunos. “Si viste los precios y te pareció caro, para qué te quedaste?”, señaló una seguidora y otra la siguió: “Yo, cuando pido la carta, si los precios son un exceso, me levanto y me voy. ¿Cuál es el problema?”, “O sea que los vegetarianos , veganos y alérgicos a la lactosa pagan más caro ‘adicional’”, apuntó una tuitera.