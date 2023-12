Otra vez aparecieron miles de peces muertos en la Laguna de Chascomús: ¿Por qué sucede?

Por segunda vez, aparecieron miles de peces muertos en la Laguna de Chascomús y desde el Municipio explicaron por qué ocurrió.

Desde el primer episodio, que ocurrió el pasado lunes 18 de este mes, se desarrollan diversas jornadas para la limpieza de la costanera, «tanto con maquinaria como con personal municipal y vecinos voluntarios», aclararon desde la Comuna.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que la laguna presenta zonas en las que no es firme el suelo, por lo que no es posible utilizar cualquier maquinaria para la tarea y no es accesible en algunos sectores. «A su vez, el Intendente convocará a distintos sectores de la comunidad para trabajar en conjunto ante la problemática», sostuvieron.

Así está ahora la Laguna de Chascomús: fotos y videos

Desde la primera vez que ocurrió este fenómeno y en esta ocasión, vecinos de la localidad comenzaron a compartir fotos y videos de la Laguna de Chascomús. Además, muchos de ellos se quejan del olor a podrido «insoportable» e «impresionante» que se siente en la ciudad, especialmente desde que se levantó el viento del sur.

N. de la R; funtee Infocielo.