Orden de Mérito para cargos del CEA 12 – Deben pasar por SAD

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES DE AYACUCHO INFORMA A LOS ASPIRANTES DEBAJO MENCIONADOS QUE DEBEN PASAR POR LA SEDE DE ESTE ORGANISMO A NOTIFICARSE DEL ORDEN DE MERITO RESULTANTE PARA LA COBERTURA DE LOS RESPECTIVOS CURSOS DEL CEA Nº12 DEL DISTRITO.
LOS MISMOS SON:
– DI LELIO, JORGE ADRIAN
– SANJURJO, CESAR
– ACOSTA, ARIANA
– VILLEMUR, MARIA GUILLERMINA
– VALENTINI, MONICA
– ARREGUI, FRANCISCO
– AMARTINO, ALEJANDRO
– CEVERIO, ALEJANDRA
LOS ASPIRANTES DESCRIPTOS DEBERAN PRESENTARSE EN SAD EN EL HORARIO DE 7:00 A 17:00, A PARTIR DEL 12/05 AL 16/05/2022.
ATENTAMENTE.
MARIANO VARELA – SAD AYACUCHO
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