Nuestro convecino Alejandro Etcheverry protagonizó un grave accidente en la ruta 29 – Resultó ileso

Este siniestro ocurrió fue ayer jueves 24 de Agosto a las 8.30 hs en el kilómetro 80 en ruta provincial ruta 29, a sólo 5 km de la estación de servicio de la ciudad de Gral. Belgrano, ubicada antes de la rotonda.

Uno de los autos que custodiaba de la empresa que transportan y colocan molinos de energía eólica hizo una mala maniobra, se cruza de carril y embiste a Etcheverry en el lateral izquierdo de su auto.

Según se pudo saber, este tipo de traslados es frecuente en estos tiempos y se han visto también camino a Tandil, pero en esta oportunidad iban a Puerto Madryn.

Al ser consultado por el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Alejandro explicó; «Fue un momento muy feo. Venía detrás de unos camiones y este transporte y de pronto se me vino este auto encima y tras el golpe se activaron los 4 airbag y no sabía que pasaba. Por surte no hubo heridos, pero en el seguro creen que es pérdida total por como quedó».

Una situación indeseada, que angustió a su familia y seres queridos, así como clientes y amigos, dado que Alejandro en una persona conocida y con muchos afectos en nuestra ciudad. desde nuestro portal, le emvíamos un fuerte abrazo y nos alegra más allá de su acompañamiento permanente en lo que hacemos, que este bien y solo se deba lamentar lo material.