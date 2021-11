NO habrá Enduro del Verano en Villa Gesell / Al no estar dadas las condiciones de seguridad sanitaria

Así lo confirmó la organización. «Si bien la CAMOD logró que el Ministerio de Salud autorizara las competiciones, las características propias lo hacen riesgoso por la gran afluencia de público», señalaron.

El comunicado:

Estimados Pilotos, Sponsors, equipos y publico general:

Tras 27 ediciones ininterrumpidas en las que nos vienen acompañando de manera incondicional, nos vemos en la no grata noticia de comunicarles que el Enduro del Verano ha decidido NO llevar adelante su edición numero 28 para el verano 2021, por entender que no están las condiciones dadas para garantizar seguridad sanitaria a toda persona que concurra al evento. Debemos ser responsables con lo que sucede con la pandemia y el virus Covid-19.

Si bien la CAMOD (Conf. Argentina de Motociclismo Deportivo) a partir de sus gestiones logró que el Ministerio de Salud autorizara las competiciones a nivel nacional, las características propias del Enduro del Verano lo hacen riesgoso por la gran afluencia de público y conglomeración de personas que asisten en cada edición. Nuestra prioridad es tratar de garantizar la no propagación del virus y evitar los contagios. Por lo que tomamos la decisión de suspenderlo hasta que las condiciones sean apropiadas.

No obstante, también queremos contarles que estamos trabajando enérgicamente para volver con mejores novedades que puedan encontrarnos más adelante. Cuídense y seamos responsables. No subestimemos la pandemia que esto no ha pasado.

Enduro del Verano

N. de la R; fuente Minutog.com