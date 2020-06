Nicolás Paredes desde La Plata;»Uno elige un nuevo rumbo, y sabe que los sacrificios son por una buena razón»

Hoy nos toca volver a la ciudad de la Plata, donde nos encontraremos con el último de los hermanos Paredes, que nos faltaba entrevistar virtualmente. En esta oportunidad hablaremos con un fanático de Independiente, con paso por su club en el pueblo que fue Estrada, con una personalidad propia, con grandes sueños hacia el mañana y la vista puesta en el futuro. Hijo de un reconocido matrimonio local, es el momento en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar del Contador Público Nicolás Paredes.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho, como se compone tu familia y quienes son tus padres, para que la gente te relacione…

N. P:”Hola buenos días! Me fui de Ayacucho en Febrero de 2013, después de haber finalizado la secundaria, con el objetivo de iniciar mi carrera universitaria en la ciudad de La Plata. Mi familia está compuesta por mis padres Susana Medina y Emilio Paredes, y mis 2 hermanos mayores Santiago y Francisco. Después se encuentran mis tíos Mariana Medina y Pablo Tusq (con quien tengo la suerte de ser entrevistado jaja) y mis primos Juanita y Juan Pablo Tusq. Por otro lado también se encuentran mis tíos y primos por parte de mi papá, que viven en la ciudad de Tandil”.

A. al D; ¿Tus padres aún siguen en actividad?

N. P:”Mi mamá quien actualmente se encuentra jubilada, fue profesora de Ciencias Naturales durante casi 30 años. Mi papá también hoy está jubilado y durante su vida se desempeñó como empleado rural”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué te dedicas actualmente?

N. P:”Desde Febrero 2013 vivo en la ciudad de La Plata. Me recibí de Contador Público Nacional en junio de 2019, y desde hace 3 años trabajo en la gerencia de Recursos Humanos de Federación Patronal Seguros S.A. específicamente en “Remuneraciones y pagos” teniendo como principal función la liquidación de sueldos de 1013 empleados en relación de dependencia, así como también cumplir con todas las obligaciones de pagos que se derivan de la legislación a la cual está sujeta la empresa”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde estás?

N. P:”Al comienzo de la cuarentena se veía a la gente con mucha precaución, cuando uno salía a hacer las compras notaba muy poca gente en la calle y los comercios cerrados. Hoy después de 3 meses el comportamiento no es el mismo, se ve mucho movimiento, y muchos comercios atendiendo. También se ven comercios cerrados definitivamente por no haber podido afrontar sus dificultades económicas”.

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

N. P:”Nunca seguí una dieta especial, aunque siempre comí bastante sano. El aburrimiento de la cuarentena me llevó a innovar un poco más en las comidas como para pasar el rato, trato de cocinar algo un poco más elaborado en la plancheta, carnes, pollo, pescado, etc. con salteados de verduras, papas y demás. También estoy usando mucho el delivery”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

N. P:”Hoy sábado 20-06 se dieron a conocer 24 nuevos casos en la ciudad, llegando el total de casos a 433, de los cuales 261 están activos y en observación, 157 ya recibieron el alta médica y existen 15 fallecidos. 317 casos sospechosos siguen en estudio, y se descartaron 3688”.

A. al D; ¿Cómo es un día tuyo hoy? ¿Cómo te entretenés?

N. P;”De lunes a viernes trabajo 8 horas o un poquito más en la modalidad home office, lo cual está muy bueno porque mi trabajo al ser de oficina no se vio afectado en lo más mínimo, y me mantiene la mente ocupada. Después de la jornada laboral, veo películas o series, hago videollamadas con familia o amigos, intento hacer cursos online que se relacionan a mi profesión, y duermo la siesta. Extraño el hecho de poder hacer actividad física, jugar al fútbol con amigos, salir a correr o ir al gimnasio. También se extraña ir a la cancha a ver a Independiente y salir con amigos a diferentes bares”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

N. P;”El transporte público sólo puede ser utilizado por personal esencial, de vez en cuando se ven controles policiales por las principales avenidas, el uso del tapaboca es obligatorio, en los comercios o supermercados la entrada de gente es limitada teniendo en cuenta el tamaño del mismo, muchos comercios te aplican alcohol en gel en la entrada y te toman la temperatura”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

N. P:”El dictado de clases en las facultades y escuelas se está realizando de manera online, y los alumnos también pueden rendir sus exámenes de la misma manera. De esta forma considero que se hace un esfuerzo para que los diferentes alumnos puedan continuar con sus respectivas carreras”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

N. P;”Desde siempre estuvieron abiertos supermercados y comercios esenciales, en estos días al recorrer calle 12, una de las principales de La Plata, se pueden ver comercios abiertos de todo tipo de rubros, pero siempre respetando los cuidados sanitarios necesarios”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

N. P;”La cuarentena me pareció bien como medida preventiva, pero considero que dependiendo del análisis específico de cada jurisdicción se debe delegar la decisión de flexibilizar la misma a las autoridades locales, con estrictos recaudos sanitarios. Principalmente para poder ir ayudando de a poco a los pequeños comercios que han sufrido mucho sus pérdidas económicas”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensás que se tiene dimensión de lo que vivimos?

N. P;”La gente en su mayoría considero que está tomando con seriedad la situación, como siempre puede que existan casos en los que no, lo cual es una irresponsabilidad. Más que nada en la gente joven en la cual por ahí los efectos del virus serían menores en comparación a los de una persona adulta, pero ellos no son conscientes de que pueden trasladar el virus hacia la población de riesgo, y ahí es donde radica el problema”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

N. P;”Los asados con amigos o con familia siempre tienen algo especial, el hecho del reencuentro después de mucho tiempo sin haber estado en contacto y ver que las relaciones siguen intactas es muy bueno. A su vez, la tranquilidad que encontrás en el pueblo no es la misma que la ciudad. Extraño demasiado las visitas al campo donde trabajaba mi papá, donde la paz era absoluta y a su vez podía pescar mucho, uno de mis grandes hobbies”.

A. al D; ¿Podes venir cada tanto o como te relacionas con tú familia?

N. P;”En los últimos años se me complicó mucho volver ya que el hecho de trabajar jornada completa y después tener que cursar y estudiar hacia que también tenga complicados los fines de semana. Volvía como mucho 2 o 3 veces al año, sólo para fechas especiales. Mis viejos venían seguido de visita a La Plata. Más allá de eso nunca fui de extrañar mucho así que no me hacía problema tampoco, uno elige un nuevo rumbo sabiendo que tiene que hacer distintos sacrificios y se va acoplando a la nueva vida, va haciendo nuevas amistades, y sabe que esos sacrificios son por una buena razón”.

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

N. P;”Siempre fuimos un grupo grande, por lo que algunos quedaron en Ayacucho y Tandil, y otros también vinieron a La Plata. Y obviamente las relaciones se mantienen a pesar de la distancia”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

N. P;”Las fiestas del ternero, el club Independiente, el club de fútbol en cual jugué que es el Ateneo Estrada, las pescas con amigos en arroyos cercanos, mi infancia en el campo, las visitas a mi abuela Tita, y siempre alguna que otra anécdota con amigos”.