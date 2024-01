Nada es gratis…»Netflix jubilados», es una estafa con la que ya vaciaron varias cuentas

Nada es gratis y menos en nuestro país. Desde hace un tiempo se ven publicaciones que dan cuenta de un posible beneficio para los jubilados, que por su condición, NO pagarán Netflix haciendo un trámite teléfonico.

Según nos cuentan varios lectores, se comunican desde un 011 o por redes, para ofrecer contar con el servicio, pero casi siempre una voz masculina con tonada venezolana o similar, «comienza a guiar» al interesado, para llegar a su cuenta bancaria, luego de una serie de rodeos.

Es muy extraño cuando «el asistente» se permite llamar al usuario y futuro cliente con términos como «mamita» o «mi amor», que no son usuales ni apropiados para una persona que representa una empresa, o dice hacerlo.

Ya varias personas han caído en este cuento, seducidos por la posible utilización de este servicio, pero que en definitiva es obra de un grupo de malvivientes, que basados en la utilización de cierta información logran obtener datos para vaciar las flacas cuentas bancarias de las personas de la 3era edad.

CUIDADO !!! No brindar datos, no atender llamadas de números desconocidos, no contestar WhatsApp extraños, nada es gratis y menos en en estos días…