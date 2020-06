Mundial de Fútbol 1934 – Italia organizador / Italia campeón

Italia, como hiciera cuatro años antes Uruguay, también sería campeón al organizar el Mundial, en este caso el segundo de la historia. La Nazionale venció a Checoslovaquia (2-1) con un gol de Angelo Schiavio en la prórroga.

La Copa Mundial de la FIFA Italia 1934 fue la segunda edición del Campeonato Mundial de Fútbol masculino organizado por la FIFA. Tuvo lugar en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. Después del éxito de la edición de 1930 en Uruguay, esta fue la primera vez que el campeonato se celebraba en un país de Europa.

Debido al número de federaciones interesadas en participar, la FIFA estableció una fase de clasificación para cubrir las 16 plazas disponibles, en la que incluso Italia participó a pesar de ser el anfitrión. Uruguay, ganadora en 1930, se negó a participar porque Italia no quiso acudir a su Mundial, siendo hasta la fecha el único campeón que no ha querido defender su título. De hecho, solo participaron cuatro estados no europeos: Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto, primer país de África que tomaba parte. En total, diez países debutaron en la competición.

La organización eliminó la fase de grupos y cambió el formato por una fase de eliminación directa a partido único, algo que solo se repetiría en la edición de 1938. En caso de empate se jugaría una prórroga de 30 minutos, y si el resultado seguía igual debía disputarse un encuentro de desempate al día siguiente. La gran final entre Italia y Checoslovaquia, celebrada en el estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, finalizó con victoria de los anfitriones por 2–1, y ha sido la primera que necesitó de un tiempo suplementario para resolverse.

Al margen de lo deportivo, la Copa Mundial de 1934 fue utilizada por el dictador Benito Mussolini desde un punto de vista propagandístico y nacionalista, con el objetivo de vender al exterior los logros e ideales del fascismo italiano.1​ La selección transalpina, presionada para conseguir el título, ha sido acusada de gozar de arbitrajes favorables durante este torneo.

Octavos de final – Lance de la eliminatoria entre Suiza y Países Bajos.

La Copa Mundial de Fútbol de 1934 no tuvo un partido inaugural propiamente dicho, pues los octavos de final se disputaron el mismo día (27 de mayo) y a la misma hora (16:30 UTC +1). Italia debutó en el Estadio Nacional de Roma ante Estados Unidos, aún agotada por su encuentro clasificatorio contra México tres días antes y con un combinado de jugadores amateur. Los italianos se deshicieron de su rival sin apuros, con un contundente 7–1. El equipo transalpino estaba formado en su mayoría por gente de la Juventus de Turín, pero la estrella de ese choque con una tripleta fue Angelo Schiavio, del Bolonia F. C.

Además de Italia, los países con más opciones eran los de Europa Central. La selección de Austria, dirigida por Hugo Meisl, solo había perdido dos partidos desde 1931 y se la conocía como Wunderteam,​ tanto por su estilo de juego ofensivo como por sus talentosos futbolistas, entre los que destacaba Matthias Sindelar. Si bien su rival Francia llegó a ponerse por delante, Sindelar anotó el empate y se llegó a una prórroga en la que los austriacos se impusieron por 3–2. La otra favorita era Checoslovaquia, también con más apuros de los esperados. En su enfrentamiento contra Rumanía tuvieron que remontar con goles de Antonín Puč y Oldřich Nejedlý (2–1). Hungría necesitó cuatro tantos para doblegar a una competitiva Egipto (4–2) y Suiza se clasificó sin apuros ante Países Bajos (3–2) con doblete de Leopold Kielholz, un delantero que necesitaba gafas para jugar.

Ninguno de los dos equipos sudamericanos pudo pasar de ronda, pese a que ambos eran cabezas de serie. Argentina viajó a Italia con un combinado amateur, en el que solo dos hombres (Devincenzi y Arcadio López) habían tenido experiencia internacional, y no fue capaz de doblegar a Suecia, un contrincante que tampoco jugaba con profesionales. En un encuentro muy disputado, los escandinavos terminaron venciendo por 3–2.6​ La mayor sorpresa fue la eliminación de Brasil a manos de España. Los españoles desempeñaron un buen nivel de juego y al terminar la primera parte iban ganando 3–0 con goles de José Iraragorri e Isidro Lángara. Y aunque la estrella brasileña Leônidas da Silva recortó distancias en la reanudación, no fue suficiente para evitar la derrota por 3–1. Además, el portero Ricardo Zamora se convirtió en el primero que detuvo un penalti en la historia del torneo.12​ De este modo, todos los clasificados para cuartos de final fueron europeos.

Cuartos de final

El duelo más emocionante de esta fase fue el que enfrentó a Italia y España en el estadio Giovanni Berta de Florencia. En un partido extremadamente duro y físico, Luis Regueiro marcó pasada la media hora y el transalpino Giovanni Ferrari igualó antes del descanso. La prórroga no resolvió el marcador y con 1–1 fue necesario desempatar al día siguiente, el 1 de junio. Siete de los once titulares españoles se perdieron ese encuentro por lesión o cansancio, entre ellos Ricardo Zamora con dos costillas rotas.12​ Al final Italia se impuso por la mínima con gol de Giuseppe Meazza. Los españoles reclamaron falta sobre el portero en el tanto de Meazza y presentaron una queja porque el árbitro, René Mercet, anuló dos goles legales a Regueiro y Quincoces. La polémica no evitó el pase de Italia a semifinales.

El resto de choques se resolvieron en el tiempo reglamentario. El rival italiano en semifinales sería Austria, que se deshizo de Hungría por 2–1. Horvarth y Zischek pusieron al Wunderteam por delante y el delantero György Sárosi recortó distancias desde el punto de penalti, pero los magiares quedaron en inferioridad numérica por las lesiones, pues en aquella época no se permitían los cambios. En Milán, Alemania derrotó a Suecia por 2–1 con más dificultades de las esperadas; no fue hasta la segunda parte cuando Karl Hohmann marcó dos goles en tres minutos, decisivos para decantar la situación. Y finalmente Checoslovaquia necesitó remontar a una convincente Suiza para eliminarla por 3–2, en el estadio Benito Mussolini de Turín.

Semifinales

La primera semifinal entre Italia y Austria, celebrada en el estadio San Siro de Milán, se saldó con victoria por la mínima de los transalpinos (1–0). Austria llegaba con una buena racha deportiva y, pese a tener más problemas de los previstos, llegó hasta semifinales con opciones de título.9​ Sin embargo, Hugo Meisl no podía contar con su organizador Johann Horvath por lesión y declaró a su amigo, el seleccionador italiano Vittorio Pozzo, que «no tenemos ninguna opción».9​ La azzurra marcó a los nueve minutos por mediación de Enrique Guaita, en un tanto polémico porque los austriacos reclamaron falta sobre su portero Peter Platzer. En un juego muy igualado, los anfitriones aguantaron en defensa y se clasificaron para la final de su Copa Mundial.

El otro juego, entre Checoslovaquia y Alemania en el Estadio Nacional de Roma, se resolvió con triunfo checoslovaco por 3–1. La estrella que se deshizo de los zagueros germanos fue el delantero Oldřich Nejedlý, autor de una tripleta que le coronó máximo goleador de la competición. Los alemanes no pudieron hacer nada frente a la superioridad técnica de su rival, y el guardameta František Plánička atajó las pocas ocasiones que estos pudieron conseguir.

Tercer lugar

La Copa Mundial de 1934 fue la primera en la que se disputó un partido por el tercer lugar, el que enfrentó a las selecciones de Alemania y Austria. El encuentro se disputó en el estadio Giorgio Ascarelli de Nápoles el 7 de junio, tres días antes de la final. La estrella austríaca Matthias Sindelar no figuró en el once titular, aunque la columna vertebral del Wunderteam se mantuvo. Los germanos dominaron desde el primer minuto y gracias a los goles de Ernst Lehner y Edmund Conen llegaron 3–1 al descanso. A pesar del gol de Karl Sesta para recortar distancias, Alemania se proclamó vencedora de la final de consolación.

Final de la Copa Mundial de Fútbol de 1934

La final de la Copa Mundial entre Italia y Checoslovaquia se disputó en Roma el 10 de junio de 1934, a las 17:30 horas, con más de 50.000 espectadores que llenaron el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista bajo un intenso calor. Italia partía como favorita por su papel de organizador y por las innovaciones del entrenador Vittorio Pozzo, quien introdujo las concentraciones de preparación (ritiro), el sistema defensivo con posición piramidal y un juego físico. Sin embargo, la prensa nacional era consciente de que los checoslovacos tenían muchas opciones gracias al guardameta Plánička y su temible línea de ataque.14​16​ El presidente Benito Mussolini, obsesionado con el éxito organizativo y la venta de los logros del fascismo italiano, reunió al seleccionado transalpino antes del pitido inicial y les instó en un discurso a ganar a toda costa.16​ Algunos de los jugadores llegaron a sentirse amenazados por el mensaje.3​ El italo-argentino Luis Monti, primer hombre que disputaba dos finales de un Mundial, llegó a declarar años más tarde:

Benito Mussolini estaba presenten en el palco de autoridades con su uniforme militar.​ Los jugadores italianos, como era costumbre, hicieron el saludo fascista en el centro del campo, mientras que los checoslovacos mantuvieron la formación. La sorpresa llegó cuando el árbitro sueco Ivan Eklind también levantó el brazo, según se conoció más tarde a petición de las autoridades. Después de los himnos, los capitanes Gianpiero Combi y Plánička se dieron la mano y presenciaron el sorteo de campos.

El juego resultó muy igualado y emocionante.16​ Italia intentó amenazar la portería de Plánička con balones aéreos, incapaces de sorprender al arquero. Por su parte, los checoslovacos no superaron la férrea línea defensiva italiana y se llegó al descanso sin goles en el marcador. A pesar de la cada vez mayor dureza local y la permisividad arbitral, Checoslovaquia dominó la segunda parte y en el minuto 71 se adelantó con un gol de Antonín Puč en jugada personal. La situación se le había complicado al equipo de Pozzo, quien tuvo que hacer variaciones tácticas para superar a los zagueros bohemios.16​ Finalmente, Raimundo Orsi consiguió el empate a nueve minutos del final. Con el contrincante ya agotado, Angelo Schiavio hizo el 2–1 definitivo en el minuto 95 de la prórroga. Italia se proclamó así campeona del mundo por primera vez en su historia.

Roma vivió un ambiente de fiesta tras el pitido final. Las selecciones de Italia, Checoslovaquia y Alemania aparecieron sobre el terreno de juego como las tres primeras clasificadas. Los italianos recibieron en el césped dos títulos: la Copa de la Victoria, de manos de Jules Rimet, y un trofeo entregado por Benito Mussolini, la Coppa del Duce, seis veces más grande que el anterior. Además se llevaron una prima de 20.000 liras por cabeza y fueron nombrados «comendadores al Mérito Deportivo».

Cuadro de desarrollo

El gol de Schiavio a Plánička dio a Italia su primera Copa Mundial.

Octavos de final

Cuartos de final

Desempate

Semifinales

Tercer lugar

Final

Final de la Copa Mundial de Fútbol de 1934

Campeón

Italia

1. er título

