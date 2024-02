Multisectorial en Ayacucho contra el DNU y la Ley Ómnibus

Desde ATE/CTA Ayacucho informaron que este miércoles 31 se realizó en las instalaciones del CECA, el plenario Multisectorial que busca sumar fuerzas y voluntades para oponerse al DNU del Presidente Javier Milei; y a su vez, mostrar su rechazo a la Ley Ómnibus que trata por estas horas la Cámara de Diputados de Nación.

Puntualmente, en este encuentro de la Multisectorial, se hizo hincapié en la intención que persigue el gobierno nacional de realizar su ajuste comenzando por los trabajadores, muy distinto a lo que expresaron previo a las elecciones del año pasado, como también en los diferentes aspectos que ponen en juego la integridad de la Patria.

El Secretario General de ATE Ayacucho, Dr. Alejandro Corvalán, tomó la palabra en el inicio del evento, quien además de agradecer al Secretario General de Centro de Empleados de Comercio, Osvaldo Zétola por haber cedido el espacio físico, sostuvo que “desde el 10 de diciembre sabíamos lo que iba a pasar. Hoy necesitamos que los representantes del pueblo en la Legislatura no traicionen a los trabajadores” remarcó.

“Tenemos que estar presentes en todos lados diciéndole NO al DNU. Es claramente una medida anticonstitucional” expresó el Secretario General de ATE Ayacucho.

Por su parte, Liliana Cirullo, de CTA y SUTEBA, señaló que “repasar todo lo que busca hacer el gobierno que realmente nos perjudica como país, claramente es el camino para manifestarnos. No queremos ser parte del remate ni de la pérdida de soberanía, el retroceso de derechos que durante años estuvimos conquistando”.

“Hoy estamos entendiendo que la conformación de esta multisectorial es la unidad de todos los trabajadores, es el camino que hay que asumir, construir y proyectar. Hoy estamos unidos más allá de nuestras diferencias y eso es muy valedero”, cerró diciendo.

El Secretario General de CTA Ayacucho, Marcelo Corvalán, por su parte, dijo que “es un momento para no mirarnos el ombligo. Tienen que estar acá todas las organizaciones, todas tienen que movilizarse. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y todavía algunos no la ven. No aceptamos y rechazamos de forma total el DNU como la Ley Ómnibus. Respetamos que Milei fue elegido democráticamente, pero la democracia misma aporta mecanismos para que podamos expresarnos si no estamos de acuerdo en cómo gobierna”, remarcó.

“El DNU es atroz para todas las organizaciones sindicales, nos quieren estigmatizar, nos quieren perseguir, exterminar como lo han dicho. Ayacucho no puede ser una isla y por eso convocamos a movilizar a todos los compañeros de todos los sectores. Necesitamos unidad y masividad para dar vuelta esta historia” concluyó.

También hicieron uso de la palabra en representación de la agrupación La Corriente, la actual consejera escolar Alejandra Etcheverry, el Secretario General de UPCN, Eduardo Pereyra como el delegado local del Ministerio de Trabajo, César Acosta para cerrar el Secretario General de ATE Provincia, Claudio Arébalo.

El gremialista que arribó a Ayacucho a dar su respaldo a la Multisectorial convocada por ATE, enfatizó que “esto no es democracia, es una dictadura. Hoy están reprimiendo a nuestro pueblo por ir a manifestarse y no lo podemos permitir. Por eso me parece importante que se haga público el repudio al accionar del gobierno. Es un gobierno neofascista que quiere implementar Javier Milei y que va en contra de los trabajadores y del pueblo”.

“Es importante que estas multisectorial no quede en 4 paredes sino que hay que salir a militar en los barrios, en los clubes, en las sociedades de fomento, en los centros de jubilados, en cada lugar de trabajo, diciéndoles que tenemos que estar unidos, que la única forma de frenar a este gobierno fascista que viene por los recursos naturales, que viene por la soberanía, por nuestros jubilados, por nuestros niños, es estar en la calle. Es importante que se haya tomado esta iniciativa y salir a militarla. Tenemos que hacerle entender a los comerciantes, a los vecinos, que vienen por las economías regionales también. Si esto avanza estamos perdidos” cerro diciendo.

Además de los antes mencionados, estuvieron brindando su respaldo y conformación a esta multisectorial referentes del CEA N°12, Concejales de Unión por la Patria, Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia, O.S.P.I.Q.Y.P. (obra social del personal de industrias químicas y petroquímicas), Centro de Jubilados de ATE, Instituto de la Niñez y Adolescencia, EpiKA, Frente Renovador, Barrios Martín Fierro y FONAVI, La Jauretche, Autoconvocados Ayacucho, Argentina para todos, entre otros.