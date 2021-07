Movilización masiva del campo a Las Armas – Ayacucho estuvo presente

Con una importante cantidad de personas se llevó a cabo este viernes 9 de Julio, la movilización «Por una Argentina republicana, productiva y libre» convocada por CARBAP y las entidades rurales de la región del sudeste en la localidad de Las Armas en la intersección de las Ruta 2 y 74. El acto central se hizo en San Nicolás.

Entre las entidades presentes se pueden mencionar, San Cayetano, Gral. Lavalle, Gral. Alvarado, Lezama, Mar del Plata, Tordillo, Ayacucho, Madariaga, Balcarce, Dolores, Guido, Lobería, González Chávez, Tandil, Mar Chiquita, Castelli, Rauch.

El acto contó con la presencia del ex Presidente de CARBAP, Matías Velasco y Fermín Echeverría, integrante de la mesa de la confederación de asociaciones rurales Buenos Aires y La Pampa

Previo a los discursos se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Seguidamente Fernando García, Presidente de la Sociedad Rural de Guido dio lectura a la nota enviada en respaldo a la movilización central de San Nicolás, ‘…que nuestros gobernantes sepan que no estamos de acuerdo con las medidas que están tomando. Este sector no quiere que lo sigan insultando con medidas restrictivas, este sector necesita que lo dejen hacer porque haciendo sostenemos la economía nacional. Estamos dispuestos a poner el hombro al país, armemos juntos un plan, discutamos en una misma mesa como salir adelante, pero no con restricciones de por medio. Si hay restricciones, no hay plan posible…’

El actual Presidente de la Asociación Rural de Maipú, Pedro Loria también dijo algunas palabras sobre el escenario montado para la ocasión,’no solo nos mueve el tema agropecuario, nos mueve porque nos están cortando las libertades individuales. Un día una medida, otro día, otra medida. Sepan señores que acá está el campo argentino. Que se escuche bien fuerte, acá no hay partidos políticos acá somos todos ciudadanos. Este el hito inicial de una gran lucha que comienza en el día de la fecha, una lucha que recién empieza. Ojo tienen un limite, no pueden pasarnos.

Les pido por favor que mantengamos la distancia, usemos el barbijo porque vamos a ser utilizados en toda las propaganda malignas, que estamos haciendo las cosas mal. Nosotros no hacemos las cosas mal, las cosas mal las hacen ellos desde hace un año y medio viene haciendo trastada, sobre trastada y por eso estamos llegando a cien mil muertos que los vamos a recordar en este acto. Todos tenemos familiares que han sufrido la enfermedad y en algunos casos hemos perdido seres queridos. Eso es el vacunatorio VIP, se los agradecemos señor Presidente, escúchenos’

El representante en Carbap, Federico Petreine de la Asociación Rural de Rauch fue otro de los oradores, ‘ esto nació el 18 de enero de 2020 con una movilización que se hizo en Pergamino…luego llego la pandemia y no nos podíamos manifestar, pero llegó el momento. El cierre de las exportaciones, fue el limite. Nos cerraron caminos abiertos y una categoría que no la consumimos acá. Queremos producir carne, alimentos. No tenemos que bajar los brazos, queremos un gobierno con el cual nos podamos sentar y armar un plan en serio, igual que Uruguay. La seguridad también es importante, pero ningún gobierno lo toma en serio. Todos los ajustes son para el campo y para la parte política no hay ajuste? Se aumentaron el 40% los salarios y todos nos quedamos quietitos. Empecemos a prestar atención, se vienen las elecciones…’ en el final pidió un fuerte aplauso para todos los trabajadores del sistema de salud.

Ya en el final el ex Presidente de Carbap, Matías Velasco sostuvo que, ‘…ver toda esta gente me da una luz de esperanza, el campo está de pie el campo no va a soportar los atropellos que nos viene haciendo el gobierno. El campo se cansa, hay que convencer a toda la gente que vota, hay muchos que son hasta indolentes con lo que está pasando…Argentina se está debatiendo entre dos tipo de países, uno de trabajo, un país para todos, donde hay oportunidades donde los chicos no anden buscando la salida de la Argentina y el otro país que nos quieren imponer, un país que lo nivelan para abajo, pobreza, desigualdad y formando una nueva casta que es la casta política y todos los privilegios para ellos. Nosotros decimos no a eso. Abandonemos la mansedumbre y pongámoslos firmes digámosle no a este gobierno, vamos a revertir la situación en las elecciones’. La ultima oradora fue Maria Elena, una productora de la ciudad de Balcarce quien entre otras cosas dijo, ‘…es a través del trabajo digno como un país sale adelante, no venimos con banderas políticas solo queremos expresar nuestro rechazo mas profundo a todos los actos del gobierno que no son por lo menos, una reiterada falta de respeto hacia todos los argentinos.

…Los del campo no somos ignorantes, los paisanitos ni chetos que tenemos campo, en esta protesta está el empleado que no llega a fin de mes, el medico, enfermeras, policías entre otros..’

N. de a R; Por Semana Maipuense – Ezequiel Eugenio Esterellas.