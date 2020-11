Miramar ensaya alternativas para la temporada

El secretario de Turismo, Cultura y Deportes de General Alvarado, Tomás Crowder, destacó la planificación municipal que permitió que muchos propietarios no residentes hayan podido ingresar paulatinamente, de cara a la temporada.

En declaraciones a Es por Ahí en FM Une, indicó que «a partir del 17 de septiembre el intendente ya había aplicado una normativa para permitir un cupo de propietarios no residentes», por lo cual «hemos seguido una metodología de trabajo y lo que hizo Provincia con la normativa fue acelerar la entrada de turistas».

Crowder consignó que «a partir del 1° de diciembre ya va a estar todo habilitado para la entrada, estamos en una temporada atípica pero todos los temas de prueba ayudan porque la situación es compleja y necesitamos encontrar un equilibrio entre la necesidad de descansar y de cuidarnos».

En tanto, reveló que «el 70% de los veraneantes viene con su propio auto y tenemos un registro de propietarios no residentes, entonces dividimos por semana en base al primer llamado para ver quiénes estaban interesados y quiénes no. Algunas personas esperaron a que se abra porque no estaban dispuestos a hacer una cuarentena de 14 días».

Crowder señaló que «en la primera semana tuvimos más de 800 pedidos y dividimos ese grupo para permitir las entradas» y agregó que una de las alternativas que implementarán en la temporada es habilitar las calles transversales a la peatonal para extender la capacidad de los comercios gastronómicos.

«Gran parte de la actividad gastronómica se concentró en la peatonal, ahora utilizamos las calles transversales para extender mesas cerrando cada esquina y probando las alternativas para que los comerciantes puedan compensar las mesas que se les niegan en el interior», precisó.