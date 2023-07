Massa y Perczyk anunciaron un aumento de más del 50% en los montos de las Becas Progresar

El incremento en la beca es el segundo que otorga el Gobierno nacional en lo que va del año, por lo que la beca pasó de 9000 pesos en marzo a 20.000 en agosto, lo que representa un aumento acumulado de más del 120%. «Empezamos con algo más de 500 mil becas y hoy tenemos 1,7 millones porque queremos que nuestros jóvenes vayan a la escuela, a la universidad o se formen en los institutos de educación superior», afirmó Perczyk. Precisó que la beca «es un derecho que tienen los estudiantes, que también tienen una responsabilidad que es la de estudiar» y destacó que «queremos que las chicas y los chicos a lo largo y ancho de la Argentina puedan estudiar porque es la mejor forma de construir una sociedad más justa, más federal y más igualitaria». Por su parte, Massa aseguró que «para nosotros es clave defender la educación pública, defender la inclusión en el sistema educativo y además promover la incorporación al sistema educativo» y agregó que «lo que no nos puede pasar es que por falta de plata, algún chico o chica que siente, tiene el talento, o tiene la voluntad de poder acceder a la universidad, lo pierda». «La plata mejor invertida de un país es la que se invierte en la educación de sus futuras generaciones», resaltó y destacó que «más alumnos en la universidad, más preparación para el futuro, más inversión en la educación es garantía de que, como país, vamos a ser todos los días un poquito mejores». El progresar tiene por objetivo que los jóvenes de entre 16 y 24 años finalicen sus estudios primarios o secundarios, que continúen en la educación superior o se formen profesionalmente. El aumento incluye a todas las líneas del programa: Progresar Obligatorio (que incluye la línea 16 y 17 años, implementada por la actual gestión de gobierno desde 2021), Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo. Acerca de Progresar Progresar es el programa implementado por el Gobierno nacional para fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, promover la finalización de la educación obligatoria y fomentar la educación superior y cursos de formación profesional. Junto con Becas Estratégicas Manuel Belgrano, Becas Internacionales (BecAr) y Becas Socioeducativas, integra el Sistema Nacional de Becas. Desde 2021, se resolvió, además, que la beca se cobre durante 12 meses, en lugar de 10, como ocurría anteriormente. Esta beca no es incompatible con la AUH ni con ninguna asignación familiar y tiene un límite de 35 años de edad para personas a cargo de un hogar monoparental con hijas/os de hasta 18 años. Por otra parte, se eliminó el requisito de edad para las personas travesti-trans, no binarias, integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, refugiadas, afrodescendientes/ afroargentinos; y las y los becarios que cursan el Programa de Lenguas Extranjeras reciben además un plus en la beca. El acto se llevó a cabo en el Ministerio de Economía nacional y estuvieron presentes: la secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Andrea García; el subsecretario de Participación y Democratización Educativa, Luis Calderaro; el asesor Ejecutivo del ministerio de Educación de la Nación, Mario Caputo; la directora nacional de Becas y Democratización Educativa, Lidia Margarita Laxagueborde, y estudiantes beneficiarios del programa.