Más allá de todo límite: hackearon una cuenta de Facebook de una persona fallecida para realizar una estafa

El límite y más allá. Sin escrúpulos por donde se los mire. Este miércoles tomamos conocimiento que malvivientes e inadaptados estaban utilizando un perfil de Facebook para realizar estafas, de un muchacho de nuestra ciudad fallecido recientemente.

El propio hermano de quien en vida fuera Alejandro Loustaunau, dio aviso en sus redes sociales sobre este intento de estafa utilizando el nombre de su hermano, quien falleciera el pasado 16 de Junio.

“Gente!!!!, no se dejen engañar. Esta es la página de Facebook de mi hermano que falleció el pasado 16 de Junio. Al no saber las claves de su página, no podemos hacer nada” advirtió sobre el hackeo que sufrió donde quien tomó el control de la misma ofrece elementos a la venta.