Martín Palermo en el Congreso de Maíz Tardío: recordó el gol a Perú y se emocionó al hablar de Maradona

«Fueron la imagen a futuro de cuando me metí de lleno en el fútbol» , indicó al hablar de su familia y comentó: «La fortaleza mental fue clave, mi motor siempre fue mi cabeza. Ponerme metas y plazos y pasar diversos momentos. Era una cuestión mental de ir pasando etapas». En el mismo sentido, Palermo recordó algunas de las lesiones que tuvo, como la doble rotura de ligamentos y la fractura de tibia y peroné cuando se le cayó una parte de la tribuna en España: «Lo importante en esos momentos es la familia, la contención. Es la que te apoya y te alienta».

«La educación que me inculcaron mis padres fue muy importante. Fue una familia de mucho esfuerzo en donde fuimos mamando que el estudio y la dedicación era prioridad», contó junto a Sergio Goycochea, quien condujo el Congreso de Maíz Tardío.

«Es algo increíble vivirlo en ese momento, mi hijo más chico empieza a ver esos goles y me pregunta. Son emociones muy lindas que el fútbol me hizo vivir», remarcó.

También repasó el gol contra Grecia en el Mundial de Sudáfrica: «Cuando me llamó Diego no sabía si era yo, pero quería entrar». «Me acuerdo la imagen de Messi viniendo a abrazarme. Disfruté cada instante de ese Mundial, lamentablemente volvimos después de jugar con Alemania, pero no quería perderme nada, es impresionante».

Sergio Goycochea le consultó sobre Diego Maradona y Palermo respondió: «Diego es todo, fue esa persona que te transmitía todo como ser humano. Tenía detalles impensados que de la nada aparecía cuando menos te lo imaginabas. Estaba cuando lo necesité y esas cosas no se olvida. En los malos momentos míos el estuvo».

«Siempre espero que aparezca», agregó casi entre lágrimas.