Martín Beherán y el automovilismo; «Las carreras para mí, son una buena terapia. Si tenés dolores, al llegar se te van, es increíble»

Nota realizada el 3 de Mayo de 2020, en plena pandemia del COVID19. Hola Martín gracias por atendernos, y en estos días que tenemos más tiempo que lo acostumbrado nos gustaría poder conocer el origen de esta pasión que tiene por el automovilismo, y como ha sido esta hermosa trayectoria como periodista y conductor de radio.

A. al D; ¿Usted es nacido en Ayacucho?

M. B. B; “Nací en Ayacucho el 5 de Mayo 1949. Me crié en la zona rural, cerca de Estancia Juncalito. Fui primero a la Escuela N 21 Loma de Sanders. Los primeros 3 años, luego pasé a escuela N 18 dónde termine el primario. No pude seguir estudiando por distintas razones. Luego de unos años estudié por correo técnico mecánico, recibiéndome con un 10 felicitado”.

A. al D; ¿Cómo surgió esto de ser periodista de automovilismo?

M. B. B; “Desde muy chico me gustaron los autos de carrera. Cuando veía uno me agarraba una sensación extraña. No sé si era emoción o alegría. Siempre me gustó ser piloto de autos de competición. Pero nunca tuve recursos económicos para hacerlo. Pero a la vez me gustaba transmitir las carreras. Cuando era chico, me iba al monte de mi casa y agarraba un embudo grande y tal vez estaba una hora transmitiendo supuestas carreras. No estaba loco era la gran oración. Bueno de apoco se pasaron los años mi padre tuvo qué entregar el campo que entrenaba. Nos vinimos a la ciudad a vivir. Yo trabajé en distintos talleres de mecánico. Luego me tocó el servicio militar 13 meses y 20 días incorporado. Cuando regresé, me emplee en ferrocarriles Argentinos. En Segurola. Luego pasé a Ayacucho, y me llevaron a Mar del Plata a los talleres. Como yo tenía diploma de técnico mecánico, me sirvió de mucho. Y fue ahí que yo me había hecho amigo de una persona que tenía un programa de automovilismo. En la F M Brisas del Mar, y me decía tenes que hacer un programa de automovilismo .Y bueno me hizo los contactos. Y fue mi comienzo fue en el año 1992. Luego en el gobierno de Menem privatizaron los ferrocarriles .Miles de empleados quedamos afuera. Me volví para Ayacucho. Tuve que dejar la FM en Mar del Plata…Pero Dios quiso que me encontrará Con el señor Eudocio Videla y me llevó con él a su programa en Radio Ayacucho”.

A. al D; ¿Por qué se inició el programa en la radio, cuando fue y porque el nombre?

M. B. B; “Videla, Fulco y yo estuvimos largo tiempo luego se sumó Emilio Quintana. Luego Videla se fue a Radio Maipú yo estuve algunos meses con él. Pero yo extrañaba Radio Ayacucho. Lo veo a su propietario Eduardo Crovo, y le comento que quería volver a la radio. A él también le gustaba que volviera. Pero el tema era que no había espacio y me puso 5 minutos los días lunes miércoles y viernes en un programa que tenía Marcelo Gagliardi. Luego pasamos a hacer un programa con Emilio Quintana. Después de un tiempo quede sólo y arrancó “A todo automovilismo”, siempre en Radio Ayacucho, cuando Pablo Tusq era el director”.

A. al D; ¿Tiene una estimación de la cantidad de carreras a la que fue en su vida?

M. B. B; “La verdad que no tengo numeradas las carreras que he ido a trabajar como periodista. Del año en el año 1992 cubría la categoría APAC .las zonales del Atlántico dónde corrían varios pilotos de nuestra ciudad. Y en septiembre comencé a cubrir el turismo de carretera. También estuve en el equipo de Julio Quintana. Yo le hacia los frenos. Recorrimos muchos Autódromos. Tenía dos misiones en cada escenario. El de periodista y mecánico. En el TC trabaje hasta el año 2011. La última carrera que cubrí fue la que perdió la vida Guido Falaschi. Pero siempre estuve firme con el APAC,.zonales del Atlántico, Karting de tierra, de asfalto, y Rally Mar y Sierras. Esta última hace 5 años que la transmito con mi hijo Martín Alejandro, para Radio Ayacucho. También e cubierto carreras de Top Race, Turismo Nacional, y el TC el Mouras. Te imaginas a la cantidad de pilotos que conozco. Por eso que he perdido la cuenta la cantidad de carreras que llevo cubiertas de periodista. Como espectador empecé desde muy chico mi padre en el año 1955, me llevo a la pista del Aero Club a ver limitada del 27 corría Óscar Cordonnier, y en el año 1958 fui a mi primer carrera de T.C”.

A. al D; ¿Qué sensaciones tiene en los días previos? Ansiedad, entusiasmo, alegría, expectativa….

M. B. B; “Aunque no lo creas. Tengo ansiedad. Entusiasmo. Y cuando voy viajando me voy creando una expectativa de como pude salir la carrera. Además las carreras para mí, son una buena terapia. Si en la semana andas con dolores, cuando llega el finde, se te van todos, es increíble”.

A. al D; ¿Cuántos años lleva haciendo el programa en R.A?

M. B. B; “Desde que empecé en Mar del Plata 31 años no es poco. Podía ser más por la edad que tengo. Y creo que tengo hilo en el carretel para varios más”.

A. al D; En un momento fue muy lindo poder concretar las fiestas del programa ¿Hoy es casi imposible por lo económico y otras variables verdad?

M. B. B; “A….as fiestas de A todo automovilismo fueron Fantásticas. Era muy esperada en la zona. Había gente que se hacía más de 400 km para asistir a la cena. Recuerdo que una vez en el Club Sarmiento esperaba unas 370 personas, y a la hora de la cena uno que armar más mesas llegaron 410 personas. Yo siempre tenía de más para la gastronomía. Ese día vinieron pilotos de todos lados a la cena…A recuerdo el mal momento que pasé esa tarde. En ese entonces había un problema con las habilitaciones de los salones de fiestas. Yo tenía todos los permisos correspondientes. El club también, pero resulta que esa tarde la policía le dice a la institución que no se podía hacer la fiesta porque faltaba una firma de la policía de Dolores, que tenía este asunto. Urgente me llaman del club. Cuando llegó me informan de lo que estaba ocurriendo y que la cena no se podía hacer. Ya estaban los cocineros y no lo dejaban prender fuego. Te imaginas…Casi me agarra un ataque. No tuve más remedio que llamarlo al intendente. Me atendió enseguida, y en 20 minutos autorizaron la cena…Aprovecho para agradecer a los señores Darío David intendente y Javier Alabarse Secretario, por darme siempre un gran apoyo en estas cenas. También en estas cenas concurran intendentes de la zona. Recuerdo que en una oportunidad, quise comprar el libro de la historia de Juan Manuel Fangio en el Museo. El valor era muy alto nunca pude. En una de las cenas el señor intendente de Balcarce Sr. Erreguerena, que siempre venía, me obsequió ese libró yo no lo podía creer. No quiero nombrar a las figuras que venían. Porque fueron muchas. para no quedar mal. Solamente nombró dos, para que se den cuenta del nivel de la cena…Leonel Ugalde y Jonathan Castellano”.

A. al D; ¿Su hijo Martín lo está acompañando desde hace un tiempo?

M. B. B; “Si mi hijo Martín Alejandro Beherán. Me acompaña en el programa, ya como dos años lleva. Le gusta mucho las dos cosas. Las carreras y el programa. Para mí es una ayuda muy buena, porque cuando un finde se juntan las categorías. El hace el rally y yo APAC. Le agradezco mucho”

A. al D; ¿Cómo ha sido la incursión en el equipo de transmisión de la 1180 Radio de la Sierra?

M. B. B; “A… lo de la AM 1180 para mí, fue muy bueno. En el 2007 empezó con las transmisiones de -Acelerando a fondo-, con Leo Moreno Labat de Olavarría y Enrique Pebay de Tandil. Moreno era el relator con otros muchachos que hacían boxes. Yo que estaba muy cerca de ellos en cada carrera. Y como yo no transmitía, me propusieron trabajar con ellos para la 1180. Siempre sin descuidar lo mío, y bueno les acepte. Luego la sociedad Moreno -Pebay se disolvió. Y continúe con Moreno y hoy seguimos firmes. Yo hago parque cerrado. Que es sacar al aire los ganadores de cada secuencia de las carreras. Desde ya les agradezco mucho la confianza que depositan en mi”.

A. al D; ¿Cuál es la función en una carrera? Hay que conocer a todos los pilotos… ¿No?

M. B. B; “si el tema es el siguiente.. No solamente vos tenés que conocer a los pilotos, sino es que los pilotos te tienen que conocer vos. Eso no se fabrica de un día para otro. Llega el momento que nos conocemos mutuamente. Eso te simplifica la tarea, más te digo, que ellos saben que vos estás en el lugar indicado. Ellos te esperan para la nota. Es muy interesante. Esto me pasaba en el TC. Les comento una anécdota muy linda para mí. En una oportunidad estaba cubriendo una carrera de TC en Bs As. Yo era nuevo en el periodismo. y voy a hacerle en su Box, una nota a Juan María Traverso. Se imaginan yo con unos nervios bárbaros. Yo vi que no le había dado nota a un periodista de alto nivel y digo… ¿qué hago?, y me animé…Le digo señor Traverso; quisiera hacerle una nota para una Radio de Ayacucho. Él estaba medio de espalda a unos cuatro metros míos. Cuando le digo así, se da vuelta y se me arrima. Y me dice ¿De dónde sos, de Ayacucho?…Y me dice seguirme. Salimos de los boxes y vamos afuera de ese sector. Le digo… ¿ adónde vamos Juan?. Vos seguirme me vuelve a decir. Pasamos por varios micros y llegamos al de él, entró y me dice pasa….Había un señor en el micro y Juan le dice prepara dos café uno para el periodista y el otro para mí. Uhhh me dice…Este no toma café toma mate, sentáte me dice. Me viniste justo, a vos te doy la nota a los h.d.p. que estaban al lado tuyo no. Me tienen podrido. Me quiere hacer decirle cosas que yo no quiero. Además ustedes los de los pueblos son sanos. Recuerdo que le hice una intensa nota. Luego cuando volvimos al Box me dice…Estabas nervioso al principio. Y que le parece Juan le dije yo, no es para menos. Quédate tranquilo y ven todas las veces que necesites. Desde entonces nos hicimos muy conocidos”.

A. al D; Si tuviera que definir lo que lo moviliza del automovilismo, ¿Qué sería?

M. B. B; “Lo que moviliza. Es el lindo entorno de los equipos. La hermandad que hay entre pilotos mecánicos, sponsor y periodismo. Parece que fuéramos una familia grande. Ni te cuento cuando se ponen en marcha los motores, se te pone la piel de gallina”.

A. al D; ¿Tiene fecha de vencimiento A todo automovilismo? ¿O se hará hasta que el físico diga basta?

M. B. B; “Por el momento no yo seguiré hasta que Dios diga basta. Luego seguro seguirá mi hijo Martín Alejandro. Muchos me dicen, vasco…¿no estás cansado del automovilismo?. Les contesto, no tengo el mismo entusiasmo que el primer día que empecé…A en el ambiente me apodan…el vasco”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o anécdotas podríamos contar o más lo han marcado? Sí bien serán muchas claro…

M. B. B; “Hablamos de historias ricas en la radio. Yo creo que son muchas. Que no las puedo enumerar. Siempre fui respetado por todo el personal de la radio. Siempre tuve el gran apoyo de su propietario Eduardo Crovo. De su director en su momento Pablo Tusq, y ahora con los nuevos propietarios. Diego Calderón y Marcelo Fazzari. De todos los operadores. Otra de las cosas es el personaje del moscardón, que aparece con alguna información de último momento y me la tira a medias, por lo que nosotros tenemos que seguir investigado. Eso deja picando a la audiencia, hasta el próximo programa”.

A. al D; ¿Qué dice la familia de ausentarse cada 15 o 20 días por este tema?

M. B. B; “Con respecto a mi familia lo tiene bien asumido de que es un trabajo más. Yo también lo pienso. Se ha dado que algunos meses he tenido carreras todos los fines de semana. Por suerte yo no tengo problemas en mi casa”.

A. al D; Que extraño e insólito lo del Coronavirus… ¿Qué se siente no ir a las carreras y estar encerrado?

M. B. B; “Bueno, llega el momento de hablar de lo que estamos pasando con esta terrible pandemia que ha abrazado el mundo. Todavía nos cuesta creer que esto esté pasando. Está todo detenido por el momento. Hablando del automovilismo deportivo. Mundialmente, no se sabe que categoría puede arrancar primero, si es que comienzan. En nuestra zona, yo creo que todavía falta un tiempo para el inicio…En mi caso no hubiera podido arrancar. En Febrero fui sometido a una operación quirúrgica, y en Mayo tengo programada una nueva .

Déjenos mensaje final Martín, algo que no hallamos preguntado, algo lindo, importante un sentimiento o lo que crea que puede decirse en lo que para nosotros es un homenaje, a un periodista siempre de bajo perfil, humilde y un ejemplo también, de persona y de hacer profesionalmente su trabajo de cada día y siendo feliz por ello…

M. B. B; “De mi parte, les mando un abrazó grande a todos mis oyentes y al personal de radio. A pilotos, motoristas, clasistas y amigos. Y agradecer al señor Pablo Tusq, por esta nota”.