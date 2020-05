María Victoria Rodríguez desde Tandil; «Siempre digo con orgullo de donde soy, y me encanta actuar en Ayacucho»

En esta oportunidad volvemos a Tandil. Nos comunicamos con ella y aceptó gustosa la idea y significa mucho para nosotros, que la consideramos una ayacuchense, que tiene un enorme talento para la actuación. Siempre fresca, natural, sonriente y predispuesta…Hija de personas que son muy queridas en nuestra comunidad. No para de crecer y perfeccionarse y hoy nos ponemos de pie junto a ustedes, para recibir a una excelente actriz, profesora y apasionada de las artes y el teatro, en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar María Victoria Rodríguez.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

M. V. R;”Este año se cumplen 14 años que me fui a estudiar a Tandil. Actualmente vivo con Juan Paulo, mi pareja y mis hijos Frida y Bruno”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

M. V. R;”Mis papas son María Ninfa Saint Pierre y Juan Manuel Rodríguez. Mi mamá vive en Ayacucho al igual que mi tía Chaly. Mi papá en Mar del Plata y tengo un hermano también Ayacuchense, Juan Manuel Rodríguez”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

M. V. R;”Vivo en Tandil, vine a estudiar Teatro y me recibí de Licenciada en Teatro. Actualmente soy docente de teatro (hoy por hoy online), actriz y continuó estudiando una Maestría en Arte y Sociedad Latinoamericana. Es muy rara la pandemia para mi profesión, pero a su vez nos dio lugar a que nos reinventemos, a que seamos creativos y a quedarnos un poco quietos en las butacas, pero esta vez desde casa”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

M. V. R;”Estamos en Tandil y la realidad es buena, estamos todos bien y se ve un buen panorama en general. Mucha solidaridad y controles, sobre todo en el acceso a la ciudad”.

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

M. V. R;”No hay cuidados en las comidas, si es cierto que el estar más en casa nos da más tiempo para cocinar en familia y para comer casero. Para estar siempre juntos en la mesa”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

M. V. R;”Cantidad de casos hasta el momento son 4 y ya están recuperados. Fueron aislados automáticamente, lo que logro una pronta recuperación. Pasó un mes del último caso, eso implica mucha tranquilidad a los tandilenses”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

M. V. R;”Estamos bien, todo el tiempo inventamos cosas nuevas, mucho patio en los días lindos y jugamos con Celia nuestra perra. Mis nenes son chiquitos 2 y 5 años, extrañan…Se hace difícil, pero un día nuestro implica jugar a juegos de mesa, juguetes, patio con bici y pata pata, armamos máscaras con cartón, juegan con masa, hacemos chozas. Les gusta jugar por separado y juntos, pintan y dibujan. Hacemos algunas tardes torta o budín. También un poco de dibus y a veces pelis. Tuvimos un cumpleaños en cuarentena de mi nena y ese día fue re especial, a la vez fue muy lindo que ella entienda que solo podíamos estar nosotros y lo re disfruto, hubo búsqueda del tesoro, sorpresas y gracias a los permisos vino su niñera que fue nuestra gran invitada.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

M. V. R;”Los permisos para circular, tapabocas, lavado de manos con frecuencia, llamar a determinado lugar en caso de enfermarse, horarios de lugares, de salidas recreativas. Todo con diferencias de horarios para cuidar cantidad de gente y lo mismo sucede con la frecuencia del colectivo”.

A. al D; ¿Cómo se continuó con las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

M. V. R;”Todo online y muchos con la idea de acompañamiento, no a la evaluación, si a que se aprenda lo que se pueda mientras tanto. Se prioriza el estar bien y el que cuenten con las instituciones. Muchas formas de comunicarse, yo trabajo en diversas instituciones, a través de zoom, google meet, son varias y mis nenes tienen el classroom para comunicarse, pero en si es más el no perder el contacto y aprender paulatinamente. Mucha creatividad por parte de los docentes en los videos, en las propuestas, se sienten cerca”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

M. V. R;”Ahora casi todo funciona, y hay mucho margen de horario. Fue aprobado que todo se extienda y con protocolos tales como tapabocas, gel, distancia social, cantidad de personas al entrar, etc. Ejemplo de horarios de 9 a 13, de 16 a 20 esenciales. No esenciales de 9 a 14, en otros casos de 9 a 12 y de 16 a 18. Algunas cosas como por ejemplo obra social siguen siendo de manera online los pedidos de bonos etc.

Nosotros podemos salir siempre que sea necesario, sino como salidas recreativas es por documentos lunes, miércoles y viernes una tanda de documentos. Martes, jueves y sábado otra. Los niños se adaptan al documento de sus padres, obligatorio el tapabocas, distancia social y son 2 horas como máximo. No se puede juegos de plaza, solo caminar o pasear en bici, lo mismo que vuelta en auto. Nosotros salimos con esos recaudos y por nuestra zona, pero se puede ir en auto a otro lado siempre y cuando se respete que no sea una aglomeración de gente”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

M. V. R;”La higiene, el salir lo justo y necesario, el respetar la distancia social, el cuidado de la gente mayor, entre otras”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que tomó real dimensión de lo que vivimos?

M. V. R;”La generalidad sí, pero hay una minoría que no respeta, que hace encuentros, que sale sin tapabocas, hubo muchas denuncias y multas. Muchos están haciendo visitas a las personas mayores que están solas, se anotaron al igual que para ir al acceso de la ciudad personas para ayudar en esos casos”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

M. V. R;”Se extraña lo social muchísimo, el verte con el otro, el compartir, nosotros somos familieros y tenemos muchos amigos que también son familia. Es muy difícil lo social porque si hay algo que le inculcamos a nuestros hijos es justamente eso el acompañamiento familiar y lo implica tener un buen amigo. Tal es así que ellos mencionan eso todo el tiempo, pero entienden sobre todo la nena que es más grande, que es importante cuidarnos y que el resto se cuide. Cuando se pueda lo primero que hago es ir a Ayacucho. Los audios nos salvan y nos divierten. No les gustan muchos las videollamadas, quieren la presencia, pero con los audios se relajan más y hablan más. Tengo una gran comunicación a diario con la familia, tratamos de llevarla con humor pese a todo así se pasa más rápido y divertido”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

M. V. R;”El último día que fuimos fue para el cumpleaños de mi mama y volvíamos para la fiesta del ternero que lógicamente se suspendió. Desde entonces teléfono, aun no pudimos ni ir, ni nadie vino. La realidad es compleja somos muchísimos lo estamos en la misma y nos extrañamos, pero no se puede y se espera que pronto se acomode para poder vernos.

En este momento extrañamos mucho ir, a los nenes les encanta Ayacucho, son súper felices y conocen mucha gente del pueblo. Antes de la pandemia una vez al mes o mes y medio íbamos a visitar y hacer cosas allá”.

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

M. V. R;”Si tengo amigos de toda la vida, que siempre los vi con frecuencia y hablo seguido. Como te mencione antes para nosotros los amigos son familia, me encanta saber que pasa el tiempo y que uno no pierde ese contacto. Se acrecientan los momentos, las anécdotas y sumando en ella a nuestro hijos y sobrinos postizos”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

M. V. R;”Tengo tantos recuerdos inolvidables, yo siempre digo con orgullo de donde soy. Mi infancia, mi adolescencia fue en Ayacucho, no hay nada como caminar en Independiente, o andar en la bici, como la fiesta del ternero o buen mate en el porche de casa. Recuerdo mucha gente con cariño y momentos, además mis inicios en la docencia también fueron ahí, instituciones, docentes, alumnos, tanto que me llenó el alma. Siempre supe que quería ser actriz y si hay algo que me encanta es ir actuar a Ayacucho. Hoy viendo crecer a mis nenes tengo más presente que nunca mi historia y lo lindo que es vivir en un pueblo como Ayacucho. Cada vez que voy vuelvo renovada”.