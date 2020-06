Marcelo de Arrieta desde Necochea; «Hubo una ola de contagios importante y retrocedimos 3 o 4 escalones»

En nuestro viaje imaginario, en esta oportunidad visitamos la ciudad de Necochea que justo por estos días está casualmente en el foco de atención del país por los hechos que son de público conocimiento. Tenemos la oportunidad de charlar con alguien que hace mucho tiempo se fue de la ciudad por cuestiones laborales, y hoy con su hermosa familia trabaja como siempre en el rubro de la carne, y añora su Ayacucho querido. Emprendedor, visionario, familiero y luchador. Hijo de un querido matrimonio ayacuchense, hoy en el diario www.ayacuchoaldia.com.ar el gusto de presentar a Marcelo de Arrieta “La Chancha”.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar, ¿Cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia?

M. d A.; “Hola buenas tardes. De Ayacucho me fui en realidad hace muchos años. Ahora hace 20 que estoy en Necochea, desde el año 2000. Y mi familia se compone de mis cuatro hijos: Nazarena, Constanza, Nicasio e Hipólito; y un nieto, Lorenzo (el gran Lolo)”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

M. d A.; “Mi papá se llamaba Ernesto de Arrieta, más conocido como Tito de Arrieta. Era comisionista. Mi mamá, Noemí Cortejarena, conocida peluquera de Ayacucho, ya retirada”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

M. d A.; “Como te dije anteriormente vivo en Necochea y tenemos, con mi hermano Martín, un abasto de carne acá en y la zona”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

M. d A.; “Hasta el día de la fecha, hoy 6/05 hay 32 casos positivos. Lamentablemente hoy es reconocida la ciudad por el famoso baby-shower. Estábamos muy bien con apenas 2 o 3 casos que ya estaban controlados, pero a raíz de esto volvimos a la fase 1. Una ola de contagios importante, los negocios cerrados, por supuesto ya no podemos hacer las caminatas que hacíamos por la playa o por el parque. Retrocedimos 3 o 4 escalones”.

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

M. d A.; “No, ninguna dieta especial. Lo normal”.

A. al D;¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

M. d A.; “Hasta hoy, 32 contagiados. Por suerte no hay fallecidos. Y mucha gente en aislamiento domiciliario, alrededor de 450 personas”.

A.al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

M. d A.; “Nosotros seguimos en actividad, hasta las 18.00 más o menos estamos trabajando, haciendo la parte contable etc. Dentro de lo posible tratamos de salir lo mínimo e indispensable. Después a la noche, acá con mi hijo Nicasio compu, música, televisión, netflix, lo que se puede».

A. al D;¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

M. d A.;“Los cuidados como la mayoría de las familias, el distanciamiento social, lavado de manos más de lo habitual, lavado de todo lo que se compra en el súper, sacarnos el calzado cuando venimos de afuera, etc.”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

M. d A.; “Todo se trasladó a una forma totalmente virtual, algo nuevo para todos docentes y alumnos”.

A. al D;¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

M. d A.; “El horario acá en Necochea es de 8.00 a 18.00 para todos los comercios que estaban abiertos. Pero al volver a la fase 1 muchos locales volvieron a cerrar. Solo quedan abiertos los esenciales”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

M. d A.; “Como en todos lados. Distanciamiento de 1 metro aproximadamente, barbijo, y alcohol al ingresar a los supermercados o comercios”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

M. d A.; “Es un tema difícil. Es muy cierto que tenemos que cuidarnos, por supuesto, y lamentablemente hasta que no haya una vacuna no se sabe a ciencia cierta que va a pasar. Pero si no se reactiva el comercio, la crisis económica que va a haber, y que por lo menos acá donde yo vivo ya se está notando, va a ser muy grande”.

A. al D;¿Cómo actúa la gente, pensas que se tiene dimensión de lo que vivimos?

M. d A.; “Si, yo creo que en mayor o menor medida la gente es consciente de lo que se está viviendo. Actuamos todos con cuidado y con respeto. Pero siempre tenes un caso, como el ya conocido, que por una imprudencia puso en peligro a toda la comunidad”.

A. al D;¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

M. d A.; “Lo que más extraño de Ayacucho, a mi mamá que por todo este tema desde Febrero que no la veo; y a los amigos … el Club Atlético y mis amigos de “Pelota Paleta”, deporte que juego desde chico; el Club Social, amigos de cartas y casin; y a grandes amigos de la vida como el querido Urruspil , el famoso Damián Duprat y su bar, que si bien está retirado, lo visito cada vez que puedo. Y también a la gloriosa “promoción 81” que a partir de un reencuentro que tuvimos el año pasado, hemos vuelto a frecuentar la amistad que teníamos en la escuela secundaria”.

A. al D;¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

M. d A.; “Si, cada tanto vamos a Ayacucho a ver a mi mamá. Tengo a mi hermano Luciano y a mis sobrinos también allá. Y mis hijos, los cuatro viven en Bs. As; pero ahora con la cuarentena quedaron mis hijas una en Tandil, otra en Ayacucho y los varones los dos conmigo en Necochea”.

A. al D;¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

M. d A.;“Si por su puesto. A mis amigos no los nombro a todos uno por uno, porque tengo tantos que no quiero quedar mal con ninguno. Hermosas amistades de más de 40 años”.

A. al D;¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

M. d A.;“Los mejores recuerdos. La familia, los amigos, la juventud y por supuesto la Fiesta del Ternero. Siempre que me preguntan digo: “Soy de Ayacucho, aunque vivo en Necochea”. Me encargo de remarcarlo, con mucho orgullo de un lugar que me ha dado tanto. Uno es de donde viene, yo soy La Chancha de Ayacucho”.