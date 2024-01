Mar del Plata: ocho jóvenes consumieron bebidas alcohólicas por un millón de pesos y pagaron con una app falsa

Ocho jóvenes fueron detenidos en Mar del Plata por una presunta estafa en un balneario Ocho jóvenes fueron detenidos en Mar del Plata por una presunta estafa en un balneario

Un grupo de jóvenes resultó detenido este jueves en Mar del Plata por un presunto intento de estafa en un balneario. Se trata de seis varones y dos mujeres, en su mayoría turistas, que consumieron bebidas alcohólicas por un valor de un millón de pesos en un parador ubicado al sur de Punta Mogotes. El problema lo tuvieron al momento de abonar la cuenta: quisieron hacerlo con una app trucha que simula ser de Mercado Pago.

Las detenciones se produjeron durante la madrugada en el parador “Jano’s Beach”, localizado en la Avenida de los Trabajadores al 4700, uno de los lugares de moda entre los jóvenes que veranean en La Feliz. De acuerdo a fuentes del caso, efectivos de la Comisaría Quinta de Mar del Plata se dirigieron hasta allí tras un llamado al 911 por parte de los encargados del lugar.

Al llegar, los policías se encontraron con ocho jóvenes retenidos por el personal de seguridad del balneario. Los acusados tienen entre 20 y 24 años. Siete son turistas que viajaron de vacaciones desde La Plata, Garín, Escobar y la Ciudad de Buenos Aires. El restante, está radicado en Mar del Plata.

Los encargados del lugar les relataron a los agentes que el grupo había consumido bebidas alcohólicas por un monto aproximado de $1.000.000 y luego intentaron pagar a través de una aplicación falsa de Mercado Pago. Según precisaron las fuentes, fue F.C.V., de 23 años, quien realizó la maniobra: efectuó tres transferencias (por distintos montos) usando su teléfono celular.

Dos de los tres pagos que realizó uno de los sospechosos desde su celular Dos de los tres pagos que realizó uno de los sospechosos desde su celular

Sin embargo, el pago nunca se procesó y los propietarios del parador enseguida comenzaron a sospechar de algo raro. Así, se comunicaron con las autoridades mientras retenían a los jóvenes.

Los sospechosos, que no tenían ningún antecedente penal, fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Unidad Funcional Temática de Instrucción, Juicio y Ejecución en Delitos Económicos N°10, que conduce el fiscal David Bruna.

Tras la consulta de rigor, Bruna dispuso la notificación a los ocho de la causa por el delito de estafa y ordenó el secuestro del teléfono celular de F.C.V. (un Samsung A32), con el fin de confirmar si la app es apócrifa o no y descartar que todo no se haya tratado de un problema en el ingreso del pago.

En ese sentido, también solicitó informes del usuario a la empresa, para corroborar si F.C.V. utilizaba esa billetera virtual y si la misma contaba con fondos suficientes como para abonar el millón de pesos.

Además, en orden al artículo N°161 del Código Penal bonaerense, dispuso que todos sean liberados.

Los ocho fueron liberados con el correr de las horas Los ocho fueron liberados con el correr de las horas

En los últimos meses en las redes sociales se viralizaron reclamos de comerciantes estafados mediante una app trucha que simula ser Mercado Pago.

La aplicación falsa se vende a través de redes sociales y al igual que tantas estafas realizadas con las herramientas de pagos virtuales cuentan con una “ayuda” de distracción de la víctima.

Tiene un diseño muy similar al verdadero aunque existen diferencias. Su logo no es igual al de la herramienta de pagos de Mercado Libre y algunas palabras no son exactas, según lo que puede verse. Su comprobante no contiene los datos del receptor de la transferencia, como sí tiene el original, y aparece la palabra “pagar” en vez de “transferir”.

Su interfaz, además, tiene apenas un par de pantallas: una para simular la carga de los datos del pago y una segunda para mostrar un falso comprobante, en el que se ve el importe cargado pero ningún dato del emisor. Por ello, su uso no requiere los pasos de autenticación biométrica ni las contraseñas de la aplicación real para generar el comprobante, otra cosa que podría despertar sospechas en los comerciantes.