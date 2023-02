Mar del Plata – Nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires Estela Díaz asistió a la primera audiencia del nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, ocurrido en octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Criminal N 2 de la ciudad de Mar del Plata, encabezado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone.

«Es muy duro para la familia tener que volver siete años atrás al momento del femicidio» afirmó Estela Díaz. «El sufrimiento y la revictimización se repiten cuando no se hace justicia y no se respeta la Ley. En esta primera audiencia no hubo perspectiva de género, no se ajustaron a derecho, pusieron el centro en la víctima y no en los hechos que efectivamente ocurrieron» agregó la Ministra.

Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias, también estuvo presente y destacó que: «el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires viene acompañando a la familia durante todo el proceso judicial».

El primer juicio tuvo lugar el 30 de octubre de 2018 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, integrado por los jueces Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. El fiscal fue Daniel Vicente. Fueron acusados Juan Pablo Offidani, Matías Gabriel Farías y Alejandro Maciel; los dos primeros como autores de femicidio, abuso sexual agravado por acceso carnal y venta de drogas a menores, y el tercero como encubridor.

El 26 de noviembre de 2018 el tribunal dictó sentencia, condenando a Farías y Offidiani a ocho años de prisión por tenencia de drogas para ser vendidas a menores, pero absolviéndolos de los cargos por femicidio y abuso sexual agravado por acceso carnal. Maciel fue absuelto de todos los cargos. El repudio a la sentencia que dejaba impune el femicidio se hizo sentir en todo el país.

El 12 de agosto de 2020, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló el fallo de absolución y ordenó la inmediata realización de un nuevo juicio porque consideró que el TOC N•1 «se fundó en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género».

En marzo del 2021 la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió por unanimidad acusar por «negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta» a los tres jueces que llevaron a cabo el juicio en primera instancia.

En la jornada de hoy los equipos de la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género brindaron información sobre los programas de prevención de las violencias como el «Yendo» que trabaja con la juventud y el noviazgo y el «Mariposas», un programa de memoria sobre los femicidios y reparación para las familias y la comunidad. Además, se entregó folletería con información, preservativos y se realizaron estampas en remeras con la imagen de los ojos de Lucía Pérez presente.

Paralelamente, se desarrollaron actividades reflexivas en conjunto con los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo de la Comunidad, Salud, el Instituto Cultural, el Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia, y la Dirección General de Cultura y Educación, todos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires.

La audiencia fue acompañada por familiares de víctimas de femicidios ocurridos en diferentes puntos de nuestro país, quienes no pudieron ingresar en la sala donde se desarrolló la audiencia debido a una disposición del tribunal que desoyó el pedido de la familia, representada por las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piemarini.

Los jueces a cargo de la causa en este nuevo juicio son Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, del Tribunal Oral en lo Criminal 2, ubicado en Almirante Brown al 2046 de Mar del Plata. El fiscal es Leandro Arévalo. Los imputados, Matías Farías y Juan Pablo Offidani, se encuentran en prisión por la pena a ocho años que se les había impuesto por tenencia y venta de drogas durante el primer juicio, en el que quedaron absueltos por el abuso sexual y el femicidio. Farías cuenta con la defensa oficial de Laura Solari y mientras que César Sivo representa a Offidani.

Tras la primera jornada de declaraciones, Marta Montero señaló: «Lo que hace el poder judicial con las víctimas es terrible. Nos faltan el respeto, nos dan una sala chica, no dejan entrar a quienes vienen a acompañarnos. ¿Privatizaron la justicia? No lo vamos a permitir. Es una lucha que tenemos que dar entre todos, para que no avasallen nuestros derechos. Esto debe cambiar. Este es el ‘Nunca más’ de nuestras hijas, de nuestras mujeres».

Por su parte, Guillermo Pérez agradeció el acompañamiento de los ministerios y las organizaciones y señaló: «Las injusticias las cambiamos entre todos, no la vamos a cambiar solos y por eso tenemos que seguir peleando».

«Nos encontramos con una defensa que quiere volver a hacer lo que llevó a la nulidad del primer juicio: colocar la responsabilidad en la víctima y en su familia. Está clarísimo que hacen eso porque no pueden hablar de los hechos, porque si hablan de los hechos la única explicación es que la captaron, la abusaron sexualmente y allí perdió la vida», señaló la ministra Estela Díaz.

Participaron de la jornada Laura Calampuca y Gustavo Melmann, mamá y papá de Natalia Melmann; Marta Ramallo, mamá de Johana; Sergio Maldonado, hermano de Santiago ; Susana Reyes y Daniel Basaldua, mamá y papá de Cecilia ; Beatriz Regal, mamá de Wanda Tadei; Mónica Cuchila, mamá de Iara Rueda; Lorena Galle, tía de Micaela Galle; Esperanza Valdivieso, mamá de Yésica Paredes; Marisa Rodríguez y Facundo Ortiz, mamá de Luna Ortiz; Cristina Domínguez, mamá de Eliana Domínguez; Blanca Ozán, mamá de Agustina Fredes; y Manuel Iglesias, hermano de Laura Iglesias.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Programas Especiales Contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Carolina Varsky, la directora Provincial de Investigación, Planificación y Gestión de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género Adriana Vicente, la directora provincial de Comunicación Lucía García Itzigsohn; la directora de Región Quinta Yamila Zavala Rodríguez; la directora de Políticas de Prevención, Articulación Interinstitucional y con Organizaciones Sociales Agostina Balastegui, la directora de Promoción y Protección de Derechos en Trabajo, Salud y Educación Lorena Medel, la jefa de Gabinete Emilia Martinuzzi y la coordinadora cultural Manuela Pita.

Las actividades fueron coordinadas por la Campaña Nacional Somos Lucía y contaron con el acompañamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires; Defensoría del Público; CTA Autónoma; ATE; UES; La Vía; Radio Comunitaria La Azotea; mujeres del Movimiento Evita; Plenario de Trabajadores; Garganta Poderosa; La Cantora; el grupo Sikuris; las Mujeres Cajeras y la cuerda de tambores.