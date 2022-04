Luto en el fútbol: Murió Carlos María García Cambón, emblema de Boca Juniors

Carlos María García Cambón falleció este miércoles a sus 73 años luego de haber sufrido una aneurisma abdominal y pasar por cuatro cirugías. Sus logros en Boca jamás serán olvidados: cuatro tantos a River en su debut, campeón dos veces, el inicio del invicto de Bianchi y poner en Primera a Sebastián Battaglia. El goleador de los milagros y un paso inolvidable por el Xeneize. El debut de García Cambón en Boca con cuatro goles a River. «Tres cosas hay en la Boca, Potente, Ferrero y Cambón?». La gente de Boca rápidamente se encariñó con Carlos María García Cambón. ¡Como si fuera para no hacerlo! El 3 de febrero de 1974, al delantero poco le importó el peso de la 9 del Xeneize, que al día de hoy sigue valiendo, a la hora de debutar en Primera División. Es que lo que hizo no tiene registro alguno: cuatro goles a River en la victoria de Boca por 5-2. «Empecé a caer de todo eso cuando llegué al vestuario. Cada gol era como un estallido que yo provocaba. Creo que ahí estuvo Dios de alguna manera, me pregunté el por qué muchas veces, causalidad, motivo. Supongo que fui elegido en esa oportunidad para dar alegría», contó el mismo Cambón. La cuenta empezó a los dos minutos de juego, definiendo ante la salida de Ubaldo Fillol. El segundo, para poner el partido 2-1, fue un cabezazo letal tras una salida defectuosa del arquero de River. Ya en el complemento, otro cabezazo puso el 4-2 y el cuarto gol fue una delicia: esperó que saliera Fillol, se la tiró larga a su izquierda, y definió para el 5-2.Posteriormente, Cambón ganaría dos títulos como jugador azul y oro: el Torneo Metropolitano y el Nacional, ambos en el año 1976. Estos son los números totales de Cambón con la camiseta de Boca: Partidos jugados: 155

Goles: 47

VIctorias: 95

Empates: 25

Derrotas: 35García Cambón, versión entrenador: de hacer debutar a Battaglia a comenzar el invicto de Carlos Bianchi en Boca García Cambón se haría cargo de forma interina del primer equipo de Boca en 1998, tras la salida de Héctor Veira. De esta forma, estuvo al frente del Xeneize durante siete fechas, con un saldo de cuatro victorias, dos empates y tan solo una derrota. En poco tiempo, dejó su marca y formó parte del gran invicto de Carlos Bianchi en Boca: aquellos últimos seis encuentros sin conocer la derrota fueron el inicio de la marca de 40 partidos invicto que completó el Virrey hasta 1999. Cambón dirigió estos siete partidos de forma interina:02/05/1998 – Boca 2 – Deportivo Español 3

05/05/1998 – Huracán 2 – Boca 4

10/05/1998 – Boca 3 – Gimnasia (LP) 1

12/05/1998 – Racing 0 – Boca 2

21/05/1998 – Comunicaciones 1 – Boca 1

31/05/1998 – Boca 4 – Gimnasia y Tiro (S) 0

06/06/1998 – Unión 1 – Boca 1 Otro de sus grandísimos logros, fue el de hacer debutar a Sebastián Battaglia en Primera División, nada más y nada menos el futbolista más ganador de la historia de Boca. «Tenía un gran cariño por Seba, siguió su carrera porque al igual que a Burdisso, Tevez y tantos más, los conocía desde los 14 o 15, cuando trabajaba en inferiores. Se sentía parte de todo ese proceso de crecimiento de Battaglia», le contó Santiago, uno de sus hijos, a Clarín. Fue en la goleada de Boca frente a Gimnasia y Tiro de Salta cuando a los 41′ del complemento, Battaglia ingresó en lugar de un tal Diego Cagna.La historia de Cambón en Boca es de pocos registros. Como lo fue él: de perfil bajo y sin alardear. Pero vale la pena recordarlo como fue su carrera: a lo grande.