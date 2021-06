Luis Miguel Rodríguez regresará a Atlético Tucumán

El Pulga no arregló su continuidad en Colón y en las próximas horas se transformará en la flamante incorporación del Decano. Será su tercer ciclo en el club donde es ídolo absoluto y con el que firmará su nuevo vínculo por un año y medio.

Luis Rodríguez había dejado la provincia de Santa Fe para vacunarse en Tucumán y ahí se quedará, debido a que el Pulga no continuará en Colón y volverá a vestir la camiseta de Atlético. Si bien todavía no se cerró el regreso, de no mediar nada extraño los caminos volverán a juntarse.

El goleador firmará con Atlético Tucumán por un año y medio, y tendrá su tercera etapa en el Decano. Después de comenzar su carrera en Racing de Córdoba, el delantero llegó en 2007 y estuvo por tres temporadas antes de sumarse a Newell´s.

Apenas una temporada tuvo que pasar para que los caminos del Pulga y el Decano volvieran a encontrarse y el vínculo parecía para siempre, pero después de siete años el futbolista decidió tomar un nuevo rumbo: se mudó de Tucumán a Santa Fe.

Colón fue el destino de Luis Rodríguez, quien rápidamente se metió en el corazón del hincha Sabalero y formó parte de dos grandes momentos de la institución santafesina: llegar hasta la final de la Copa Sudamericana y conseguir el primer título en la historia al ganar la reciente Copa de la Liga Profesional.

El 30 de junio se terminaba el vínculo de Luis Rodríguez con Colón y después de algunas negociaciones las partes no llegaron a un acuerdo. Ayer, José Vignatti, presidente del Sabalero, hacía declaraciones que empezaban a presagiar el final de la historia.

«Por más que haya algunos que se ven distintos, no debemos dejar que el árbol tape el bosque y que no atendamos a todos por igual. El Pulga es igual que el resto para nosotros», aseguró el presidente en Radio Eme de Santa Fe y agregó: «Ante todo nosotros tenemos que tener presente como directivos es que lo más importante es la institución, cada jugador puede aportar su granito de arena y se le dará la oportunidad de vestir esta camiseta, que tenemos que sentirla con orgullo ¿no? No debemos olvidarnos de eso». Horas después, la novela parece tener su capítulo final.