Los ganadores de La Rifa de la Cámara de Comercio, que sorteó el pasado sábado 29/10

La Cámara de Industria y Comercio de Ayacucho dio a conocer los ganadores de la Rifa 2022, que tuvo en circulación;
EL DÍA SABADO 29 POR LA LOTERIA/QUINIELA NOCTURNA DE LA PROVINCIA DE BS.AS. , SE SORTEO LA RIFA DE LA ENTIDAD , RESULTANDO GANADORES LAS SIGUIENTES PERSONAS :
1* PREMIO – TV NOBLEX LED SMART 4 K DE 50″
N* 955 – DARIO PESSOLANO – MURGIER 1876 – VENDORA FLORENCIA VASQUEZ
2* PREMIO – TV NOBLEX LED SMART FHD DE 43″
N* 933 – GLADYS CEÑAL – L.N. ALEM 1359 – VENDEDORA MIRTA ANDRACA
DESDE LA C.D. DE LA CÁMARA DE COMERCIO , INDUSTRÍA Y PRODUCCIÓN DE AYACUCHO , AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE A TODOS LOS ADQUIRENTES DE LA RIFA , POR HABER COLABORADO CON LA ENTIDAD Y FELICITAMOS A LOS GANADORES .-
ALEJANDRO CABELLO – PRESIDENTE
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