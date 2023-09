Los directivos no satisfacen las necesidades de la Generación «Z»

Satisfacer las necesidades de la Generación Z, dado su creciente dominio en el lugar de trabajo, es una prioridad para muchos líderes empresariales y de recursos humanos. Sin embargo, una investigación de Degreed, la plataforma de aprendizaje en la que confían cientos de empresas globales para desarrollar habilidades, muestra que más de una cuarta parte de los empleados en todo el mundo sienten que sus gerentes no han apoyado significativamente su crecimiento profesional en los últimos 12 meses, algo que la Generación Z quiere sin duda de un empleador. De hecho, más del 70% de los trabajadores de la Generación Z están dispuestos a abandonar sus puestos si no sienten que sus jefes apoyan de manera significativa el desarrollo de sus habilidades.

«La generación más joven está rompiendo el molde del trabajo tal como lo conocemos. Ya no se conforman con un trabajo tradicional y quieren más autonomía para elegir su propia carrera. Pero eso no significa que no reciban orientación por el camino. Nuestra investigación muestra que quieren que sus jefes apoyen el desarrollo y crecimiento de su carrera», dijo Débora Mioranzza, Vicepresidenta para Américas de Degreed.

¿Qué pueden hacer los empresarios y directivos para evitarlo? A continuación, Débora comparte algunas medidas que pueden adoptarse:

Recomendar recursos de aprendizaje que vayan más allá del cumplimiento de la normativa: El estudio de Degreed muestra que el 70% de las personas recurren principalmente a sus jefes para aprender técnicas de cumplimiento de la normativa y cumplir los requisitos del puesto. Pero el aprendizaje puede ser mucho más interesante que eso. Los directivos que amplían los horizontes de sus equipos ayudando a los empleados a comprender las opciones profesionales futuras, además de aumentar la competencia en sus habilidades actuales, harán mucho más por preparar – e inspirar – a su equipo para el futuro.

Conversaciones informales y frecuentes: La mayoría (60%) de los miembros de la Generación Z afirma que desea mantener conversaciones más frecuentes con sus jefes. Esta generación valora el feedback regular, y proporcionarlo al final de cada proyecto, semanal o mensualmente, les ayudará a entender sus puntos fuertes y débiles, especialmente en relación con las habilidades que necesitan desarrollar para el éxito futuro. Necesitan algo más que una evaluación anual de su rendimiento; en su lugar, hay que examinar de forma proactiva las habilidades que pueden desarrollar para rendir mejor hoy y lo que ellos (y la empresa) necesitan en los próximos 12 a 18 meses.

Aprender a través de modelos de conducta: Esta generación busca las opiniones y las vidas de personas reales. Están muy influidos por lo que ven a su alrededor. Aproveche esta necesidad de mantenerse al día destacando modelos de aprendizaje, incluido usted mismo como su jefe. Cuando los miembros de la Generación Z vean que otras personas progresan en sus carreras gracias a sus esfuerzos de aprendizaje, se sentirán más inspirados para aprovechar los recursos que tienen a su alcance.

Conexión con oportunidades de crecimiento profesional: Esto da un «por qué» al aprendizaje. En la actualidad, sólo el 34% de los encuestados afirma que sus jefes les recomiendan recursos de aprendizaje, y aún menos, el 31%, han recibido oportunidades prácticas para ampliar conocimientos y reforzar el aprendizaje. Estas oportunidades de aprendizaje práctico son esenciales, ya que ayudan a los empleados a ver cómo pueden aplicar sus nuevas habilidades en sus funciones actuales y futuras.

Contacto con los compañeros: Tres cuartas partes de los empleados (75%) prefieren algún tipo de compromiso social durante el aprendizaje. Ofrecer oportunidades de aprendizaje en grupos pequeños y de intercambio en línea entre compañeros proporcionará valiosos conocimientos y conexiones que harán que el aprendizaje sea mucho más atractivo y dinámico.

Los directivos que sigan estos pasos ayudarán a sus organizaciones a crear culturas de aprendizaje más positivas, lo que repercutirá indirectamente en la retención y la satisfacción de los empleados. El informe «Cómo Aprende el Personal» ha contado con la opinión de 2.500 personas que trabajan en empresas de más de 500 empleados, con sede en Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, España e India. Para leer el informe completo, haga clic aquí.