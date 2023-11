Los 10 autos SUV más vendidos de Argentina, con marcada disparidad de precios: cuánto cuestan hoy

La compra de autos SUV sigue estando entre la preferida de los argentinos, y en los últimos meses, el mercado tuvo un fuerte incentivo con la llegada de nuevos jugadores.

Entre las propuestas más vendidas, se encuentran modelos del segmento B y C, es decir, los chicos y medianos, los cuales en algunas versiones tienen valores similares, ya que existe poca diferencia entre un chico full o un mediano base. De todos modos, muchos compradores definen sus elecciones por tamaño y comodidad y no solo por precio, por eso no siempre es un factor definitivo a la hora de tomar la decisión.

Sin embargo, un dato que si es igual en todas las marcas y debe tenerse en cuenta a la hora de pensar en una compra, es que casi todos los modelos tienen sus precios «topeados» para que alguna versión no tenga que pagar el impuesto interno, que en el primer escalón afecta a los vehículos a partir de los $10.500.000 y en el segundo a partir de los 19.700.000 pesos.

Es por eso que en diciembre, cuando el impuesto se actualice, se espera que los precios se ajusten y todos los SUV peguen un salto hacia el nuevo tope que será de $14.700.000 en la primera escala y de $27.200.000 en la segunda. De esta manera, noviembre puede ser un buen momento para comprar antes que los valores sufran ese impacto.

Los autos SUV más vendidos: modelos y precios

En este escenario, repasamos los modelos más vendidos en octubre según la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), y cuántos patentamientos acumulan en el año. Además, qué valores tienen las versiones con menos y más equipamiento.

Chevrolet Tracker

Es el SUV más vendido de octubre, con 1.315 unidades. En el año, acumula 10.883 patentamientos, con un incremento de 214,6 por ciento. Uno de los motivos que hace que crezca es que hay stock, ya que es de fabricación nacional.

En cuanto a los precios, se ofrecen tres versiones entre $9.429.900 y 10.272.900, al límite de la primera escala del impuesto, mientras que la full ya está al borde del segundo escalón, en 19.498.900 pesos. De esta manera, todos los modelos se podrán ajustar en diciembre hasta el nuevo tope.

El Chevrolet Tracker es el SUV más barato del mes.

Volkswagen Taos

El segundo SUV más vendido de octubre fue el Volkswagen Taos, otro modelo fabricado en la Argentina, con 1.050 unidades. En el acumulado anual suma 9.597 patentamientos, con un crecimiento de 32,6 por ciento.

En cuanto a los precios, el SUV nacional tiene cuatro versiones que ya están afectadas por la segunda escala del impuesto interno, con un precio entre $22.695.000 las dos primeras y de $27.881.500 la más equipada.

Volkswagen Taos, el SUV mediano se fabrica en Argentina.

Toyota Corolla Cross

Con 972 ventas en octubre, es el SUV más vendido del año en el segmento mediano, con 10.430 unidades acumuladas y una caída de 2,5% (debido a las trabas para importar).

En cuanto a los precios, ya aplica el impuesto interno, con una versión inicial en $17.201.000, mientras que el resto de los modelos, algunos ya fueron afectados por la segunda escala del impuesto con un precio de 22.364.000. De todos modos, es una de las marcas que ofrece versiones con precios más diferenciados entre cada versión.

El Toyota Corolla Cross es el único híbrido entre los más vendidos.

Jeep Renegade

Con 782 ventas en octubre y 4.734 en el año, este modelo empieza a recuperarse después de mucho tiempo en baja por caída en el stock, debido a las trabas para importar. Ahora, crece 11,9% en el año.

En cuanto a los precios, este SUV del segmento B, ofrece una versión sin impuesto, la Sport 1.8L a $10.395.000, mientras que la misma con caja AT sale $14.873.300, ya que paga la primera escala. El resto de los modelos paga la segunda escala, y el precio llega hasta 22.581.000 pesos.

Jeep Renegade, el único SUV chico con tracción 4×4.

Nissan Kicks

Con 530 ventas y un acumulado de 3.947, este modelo que comenzará a renovarse en Brasil, para dar vida a la segunda generación, crece en el año 3,4 por ciento.

En cuanto a los precios, el SUV chico de la marca japonesa ofrece dos versiones «topeadas» a $10.100.000, mientras que otras tres ya pagan el impuesto con un valor que llega a 22.000.000 pesos.

Nissan Kicks quedó como uno de los SUV más vendidos del mes.

Ford Territory

Este SUV quedó como el modelo de entrada de gama a Ford, después que discontinuó EcoSport. En ventas, se patentaron 522 unidades en octubre, con 3.182 acumuladas en el año y una suba de 6,3 por ciento.

En cuanto a precios, se ofrece en dos versiones impactadas por el impuesto interno y con el mismo valor: ambas salen $23.010.000, por lo cual seguramente se producirá un ajuste a partir del cambio del gravamen el mes próximo.

Ford Territory ofrece dos versiones al mismo precio.

Volkswagen Nivus

Con 489 ventas en octubre, este modelo lleva patentadas 3.600 unidades en el año, con una baja de 20,6%. Su caída también se debe a la poca oferta por trabas para importar, ya que es un SUV con alta demanda.

En cuanto a precios, dos de las versiones no pagan impuestos, y salen $10.456.050; mientras que otras dos están afectadas y tienen un precio hasta 21.455.200 pesos.

Volkswagen Nivus, uno SUV que busca lugar pero hay poca oferta.

Citroen C4 Cactus

El SUV más chico de la marca francesa lleva vendidas 462 unidades en el mes, con 7.280 en el año, lo que marca una baja de 66,5%. Esto se debe a la baja disponibilidad por las trabas para importar.

En cuanto a precios, tiene cuatro versiones topeadas en $10.097.000, mientras que las otras tres promedian los 16.347.000 pesos.

El Citroën C4 Cactus, otro de los SUV chicos más económicos.

Toyota SW4

Con 431 ventas el mes pasado y 3.103 en el año, este modelo crece 76,2%. Es, además, el único del segmento D que se ubica en el top ten y es de fabricación nacional.

En cuanto a los precios, está afectado por todos los impuestos ya que su gama va entre los $38.425.000 y 41.094.000 pesos.

El SW4 ya supera los 40 millones de pesos.

Jeep Compass

Con 358 ventas en el mes y 2.909 en el año, este SUV importado de Brasil cae un 19,1% por ciento en ventas, aunque siempre estuvo entre los líderes del segmento C.

En cuanto a precio, es para todas las versiones de $22.581.000, por lo cual se espera que diferencie su valores a partir de diciembre.