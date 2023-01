Lo nuevo de la música – Romeo Santos sorprende a sus fans con su artístico y simbólico vídeo musical para su sencillo «Solo Conmigo»

Romeo Santos, cantante, compositor, productor e ícono mundial del género de la bachata y de la música latina en general, sorprende a sus fans con un artístico y simbólico video musical de amor para su sencillo «Solo Conmigo«. El tema forma parte del último álbum de Romeo, Fórmula Vol. 3. El vídeo musical representa el aspecto visual más íntimo, personal y socialmente ilustrativo de Romeo en toda su carrera. Hoy, como sencillo, «Solo Conmigo,» tiene +500k videos creados en TikTok. Míralo AQUÍ. Dirigido por Fernando Lugo, «Solo Conmigo» lleva a los fans de Romeo a través de la conexión de un amor no revelado y profundo sin que el mundo lo vea. En septiembre de 2022, Romeo lanzó Fórmula Vol. 3, su quinto álbum de estudio como solista. El álbum fue reconocido como uno de los 100 mejores álbumes de 2022 y uno de los 50 mejores álbumes latinos de 2022 por la revista Rollingstone. Además, Rollingstone En Español reconoció Fórmula Vol. 3 como uno de los 22 mejores trabajos y la revista Billboard también consideró el álbum como uno de los 50 mejores discos de 2022. Actualmente, Fórmula Vol.3 es multi-platino por sus ventas y actualmente obtiene +1.1B streams. El primer sencillo del álbum, «Sus Huellas» es 4x platino. Romeo sigue siendo platino a nivel mundial con sus otros lanzamientos del álbum: «Bebo«, «El Pañuelo» con la artista latina Rosalía, «Me Extraño» con el artista regional mexicano Christian Nodal y otro sencillo en solitario «SIRI» con el artista latino Chris Lebrón. Además, Romeo es disco de platino por su sencillo «Sin Fin«, en el que participa la superestrella mundial Justin Timberlake. Este sencillo es la primera canción enfocada al género de la bachata para Justin Timberlake; una fórmula que Romeo es conocido por colaborar con artistas americanos de la corriente principal con sus sonidos infundidos de bachata, R&B, Hip-hop y urbano latino. Romeo es llamado el «Rey de la Bachata» por convertir un género basado en la República Dominicana (de donde es su padre – su madre es de Puerto Rico) en un género mezclado que ha expuesto al mundo el sonido culto con su crianza en la ciudad de Nueva York. A lo largo de su carrera, Romeo ha conseguido que artistas internacionales de primer nivel se unan a su género de bachata, como Usher, Drake, Lil’ Wayne, Akon, Nicki Minaj, Carlos Santana, Marc Anthony, Don Omar y muchos más. También es uno de los fundadores del galardonado grupo de bachata Aventura, que juntos cambiaron el género de la bachata para que no fuera tradicional, siendo «spanglish» y fácil de entender. Hoy en día, Romeo es uno de los artistas latinos más escuchados en Spotify. Recientemente, anunció su gira, «Fórmula Vol. 3 – The Tour» en Europa y Sudamérica para 2023, que con las primeras fechas rompió récords en ventas en estadios dentro de Lima, Perú, Chile, donde agotó 8 fechas en estadios y en Madrid, España para tres noches con entradas agotadas. Además, arranca su gira el 9 de febrero en Lima, Perú. Con el mercado de la música latina globalizado hoy en día, Romeo ha roto barreras durante más de dos décadas para su cultura y género. Ha abierto puertas y ha sentado las bases para los jóvenes artistas de hoy a los que apoya y le encanta ver cómo hacen evolucionar la industria de la música latina a nivel mundial.