Lo nuevo de la música – La joven cantante y compositora peruana Atina ha sido invitada a los Latino Music Awards 

Mientras prepara todo para mudarse a Estados Unidos en enero del 2023, para iniciar sus clases presenciales en la Universidad Berklee College of Music, la carrera de Atina en la música va avanzando paso a paso: hace unos días estrenó su nuevo tema «Amor imposible«-sencillo que ya se encuentra sonando en las principales radios de nuestro país- y ahora acaba de recibir la confirmación de su presencia en los showcases pre – Movistar Arena de los Latino Music Awards que se realizará en Bogotá, Colombia, el 12 de octubre. En la música desde los 14 años, Atina, a ahora con 19 años, le ha puesto mucho empeño a su formación académica en este arte. Acaba de terminar un año de formación en The New School of Jazz and Contemporary Music de New York y estrenar en lo que va el año dos canciones que han tenido muy buena acogida dentro del público y la radio peruana «Amore mío» y la recién estrena «Amor imposible». «Estoy muy emocionada por ser parte de Latino Music Awards, es el primer escenario grande en el que voy a estar y me estoy preparando para estar a la altura. Estás últimas semanas han estado llenas de buenas noticias, este viaje a Bogotá y el recibimiento que está teniendo ´Amor imposible´, me tienen muy feliz» señala Atina. Atina fue parte del Latino Nominations Music Show 2021 donde interpretó su primer sencillo: «Vámonos», un merengue moderno en spanglish que le dio un giro de 360 ​​a su carrera. Antes de esta canción la artista cantaba y componía solo en inglés. Usar el español como idioma para componer y cantar le ha dado un nuevo giro a la música de la artista. SIGUE A ATINA EN

