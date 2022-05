Lo nuevo de la música – La cantante y compositora Camila Cabello presenta «Familia»

Después de generar expectación en todo el mundo, la cantante y compositora Camila Cabello, tres veces nominada al Premio GRAMMY®, multiplatino y que encabeza las listas de éxitos, presenta su esperado tercer álbum de larga duración,. Escuchá FAMILIA— ACÁ

Para celebrar la llegada del disco, el video musical de «psychofreak» [feat Willow] hizo su estreno de transmisión global en MTV Live, MTVU y en toda la red global de canales de MTV, así como en las vallas publicitarias de Paramount Times Square. Mira el video musical de «psychofreak»—ACÁ. La visual aparece como un evento cinematográfico por derecho propio y abre el mundo de Familia. Después de su estreno, YouTube organizará una fiesta posterior de YouTube a las 11:05 am Argentina. Las afterparties de YouTube Premium son transmisiones en vivo exclusivas de Premium con artistas. Son una oportunidad para que los miembros de YouTube Premium y YouTube Music Premium participen en tiempo real con sus artistas favoritos que alojan una transmisión de video y un chat en vivo.

A continuación, regresa a Saturday Night Live en NBC este sábado 9 de abril.

Ella preparó el escenario para el álbum con «Bam Bam» [feat. Ed Sheeran]. Ya acumuló más de 100 millones de streams totales y 33.4 millones de visitas a YouTube en el video musical. Ella ofreció una interpretación espectacular del sencillo en The Late Late Show con James Corden y se asoció con Sheeran para la primera interpretación en vivo de «Bam Bam» juntos en el Concert For Ukraine de ITV. Incitando al aplauso generalizado de la crítica, Vulture lo aclamó como «un bop de ruptura de buena fe«, y Rolling Stone elogió: «Camila Cabello llevó el azúcar a todos los lugares correctos con el lanzamiento de su salsa y ‘Bam Bam’ con infusión de cumbia con Ed Sheeran. La People lo elogió como «soleado» y «personal», mientras que los fanáticos lo votaron como su «Nueva Música Favorita» en Billboard.

Encabezó el concierto «Familia: Welcome to the Family» en su canal de TikTok. Fue tendencia en toda la plataforma e incluyó sus primeras interpretaciones de música del disco. Atrajo a millones de personas a su experiencia inmersiva con un mundo virtual para cada canción resaltado por una coreografía asombrosa, un diseño de escenografía ùnico y hermosos outfits. Cheche Alara se desempeñó notablemente como productor musical, director musical y compositor de partitura original para la producción.

Llegando en conjunto con el álbum, «Bam Bam« y «PsychoFreak« son canciones personalizadas en el nuevo juego de música móvil de más rápido crecimiento del mundo, Beatstar. Esta asociación exclusiva anuncia la llegada de Familia con la comunidad obsesionada con la música del juego de 24 millones de personas. 2 millones de jugadores ya guardaron «Bam Bam» en sus colecciones, generando más de 7,82 millones de reproducciones.

De principio a fin, Familia se destaca como su cuerpo de trabajo más personal, apasionado y poderoso hasta el momento.

¡Permita que Camila Cabello le dé la bienvenida a su Familia ahora!

TRACKLISTING: