Lo nuevo de la música…»Como has estau» de Mora

«COMO HAS ESTAU» DE MORA SE CONVIERTE EN EL MEJOR ESTRENO RADIAL EN EL PERÚ A una semana de su estreno, «Como has estau» de Mora, debutó como Hot Song #1 a nivel radial en Perú, Ecuador y Colombia. A nivel general en la radio peruana ocupa el puesto #2 . «Como has estau» tiene más de 60 millones de reproducciones en las plataformas de streaming. «Paraíso» el disco del que se desprende «Cómo has estau» suma 250 millones de reproducciones en Spotify y ha sido disco de oro en España, Chile y Colombia. Moraempieza el año alcanzando más de 60 millones de reproducciones a través de todas las plataformas de streaming con el sencillo «COMO HAS ESTAU?». Este lanzamiento marca su crecimiento dentro del género urbano y lo consolida como una de las voces más importantes de la nueva generación de la industria musical latina. Escrito por Mora y producido por Alizzz, Tumvao y Machael, «COMO HAS ESTAU?» debutó como Hot Song #1 a nivel radial en Perú, Ecuador y Colombia y #2 en general de Perú. Además, de ser la #1 en radios de México en el top general y #1 en Pop, se convierte en uno de los temas con mayor éxito tanto del reciente álbum como de sus producciones pasadas. «COMO HAS ESTAU?», al igual que el resto de «Paraíso», está acompañado por un visualizer brindando una experiencia digital que envuelve los sentidos y que define el sello personal de Mora como artista. «PARAÍSO» ya cuenta con más de 250 millones de reproducciones en Spotify, recibiendo certificación oro en España, Chile y Colombia. Añadiendo a esta lista de éxitos de Mora, el artista participó como invitado especial de la gira «World's Hottest Tour» de Bad Bunny el año pasado, en algunos de los escenarios más grandes del continente americano, en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Medellín, Bogotá, y Monterrey. Mora también ha conquistado algunos de los festivales musicales más importantes, como el festival PicNic de Centroamérica, dónde se presentó este fin de semana frente a más de 30 mil personas que corearon cada uno de sus temas. Recientemente, Mora recibió su primera nominación a Premio Lo Nuestro, en la categoría Artista Revelación Masculino, confirmando su constante crecimiento dentro de la industria música latina.